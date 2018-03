“Reddito di cittadinanza? Prima 50mila assunti” Centri per l’impiego senza risorse e

Salvini - la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s : “Reddito di cittadinanza? Se aiuta lavoro - perché no?” : L’unica maggioranza impossibile è quella del Pd “della Boschi e di Renzi al governo“. “Chi fa il premier è l’ultimo dei problemi”. “L’inizio coi Cinquestelle” è stato “positivo“. Luigi Di Maio “si è dimostrato affidabile“. Con il M5s bisogna cercare “un punto di incontro”. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza “se fosse uno strumento per ...

Di Maio al Cosmoprof - gli imprenditori : “Ora cambiamento - non ci deluda”. “Reddito di cittadinanza? No - lavoro ai giovani” : “Sono qui sostenere una delle grandi eccellenze a livello mondiale che abbiamo, un punto di riferimento come Cosmoprof. Ma anche per stare vicino al popolo delle partite Iva, a coloro che sono piccoli imprenditori italiani ma che rappresentano eccellenze nel mondo per la loro arte, per quello che riescono a fare con le loro conoscenze e soprattutto perché hanno la capacità sempre di aggiornarsi”. Strette di mano, tanti selfie e bagno di folla ...

BEPPE GRILLO : “NON MOLLO - SONO LA VOSTRA VOCE/ Garante M5s : “Reddito cittadinanza? Meglio diritto di nascita” : BEPPE GRILLO: “Sempre con voi, SONO la VOSTRA VOCE”. Post di ringraziamenti del Garante del M5s, che ieri ha parlato di “Reddito per diritto di nascita, non cittadinanza”(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Elezioni 2018 - il giorno dopo il voto il “Reddito di cittadinanza” è primo tra i Google Trends : C’è la passione politica, ma c’è anche una vita fatta di cose concrete. Che forse prevale, se è vero che nella notte tra domenica e lunedì moltissimi sono andati a cercare “reddito di cittadinanza” su Google. Un termine chiave della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, una misura sociale passata come sussidio statale per tutti i cittadini (cumulabile con altri redditi) ma che in realtà riguarda solo disoccupati e ...

Elezioni - Travaglio : “Reddito di cittadinanza del M5s e abolizione legge Fornero della Lega? Impraticabili - costano troppo” : “È chiaro che la proposta del M5s sul reddito di cittadinanza e quella della Lega sull’abolizione totale della legge Fornero sono Impraticabili, perché costerebbero troppo. Ma qualcosa per queste categorie, che sono le uniche sulle quali si è scaricato tutto il peso della crisi da parte dei governi che l’hanno gestita così male, Lega e M5s dicono di volerlo fare”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto ...

Il programma del Pd : “Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare - patente a punti per le tasse” : Il programma del Pd: “Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare, patente a punti per le tasse” Un assegno di 240 euro per chi ha figli e un bonus per i contratti a termine non stabilizzati, i punti qualificanti oltre al “salario minimo universale”, annunciati dal leader Dem Continua a leggere L'articolo Il programma del Pd: “Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare, patente a punti per le tasse” ...