Reddito di cittadinanza | il presidente di Confindustria Boccia | “Non si sa da quali

“Reddito di cittadinanza? Prima 50mila assunti”. Centri per l’impiego senza risorse e banche dati : Decine di migliaia di dipendenti pubblici da assumere. Qualche migliaio da riqualificare. E una struttura informativa centralizzata da mettere in piedi quasi da zero, così come il “fascicolo personale elettronico del cittadino”. Il tutto da negoziare con le Regioni, che mantengono competenze concorrenti con quelle dello Stato in materia di tutela del lavoro. L’ostacolo maggiore sulla strada dell’attuazione del reddito di ...

Reddito DI CITTADINANZA - ASSE M5S-LEGA/ Salvini apre a Di Maio : “Patto per ricucire l'Italia” : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:48:00 GMT)

Salvini - la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s : “Reddito di cittadinanza? Se aiuta lavoro - perché no?” : L’unica maggioranza impossibile è quella del Pd “della Boschi e di Renzi al governo“. “Chi fa il premier è l’ultimo dei problemi”. “L’inizio coi Cinquestelle” è stato “positivo“. Luigi Di Maio “si è dimostrato affidabile“. Con il M5s bisogna cercare “un punto di incontro”. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza “se fosse uno strumento per ...

Reddito di cittadinanza : un dovere della società - un diritto per chi è in difficoltà - uno strumento per essere cittadini liberi : Per chi conosce l' abc dell'economia, maggiori consumi significa maggiore produzione… maggiore produzione significa maggiore Reddito… maggiore Reddito significa maggiori entrate per lo Stato. Certo, ...

Salvini cambia programma e dice si al Reddito di cittadinanza : ... cambia idea sul tema e sostiene: 'Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora ...

Salvini - sì a Reddito cittadinanza se fa ripartire lavoro : ANSA, - MILANO, 26 MAR - "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Con Di Maio "non ne abbiamo mai parlato, non abbiamo mai parlato di governo e di programmi, per serietà ...

Salvini : "Non è 'o io o la morte'". E apre al Reddito di cittadinanza : Il leader della Lega: "A me interessa che l'Italia cambi". Poi ricambia i complimenti di Grillo: "I 5 stelle sono affidabili" Consultazioni dal 3 aprile, i tempi del governo

Lega-M5s - Salvini : "Di Maio è affidabileOk Reddito di cittadinanza se rilancia il lavoro" : Nuovo messaggio di apertura verso i pentastellati da parte del leghista: "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no - spiega Salvini - ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi nee' uscito allora siì"

