Red Hat festeggia a Wall Street i dati sui ricavi

Mondo social app - WhatsApp batte Facebook. Ecco le più usate : è pRedominio Zuckerberg : Il mix di Menlo Park funziona e, secondo l'analisi del blog Vincos, assicura la leadership in quasi tutto il Mondo tranne in alcuni mercati asiatici. Ma sono...

Red Hat - quotazioni alle stelle : Brillante rialzo per Red Hat , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,51%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Red Hat più ...

Migliori immagini sul fReddo divertenti per WhatsApp : foto neve e Burian da condividere : Le Migliori immagini sul freddo e neve divertenti per WhatsApp sono servite oggi 26 febbraio con protagonista incontrastato pure l'ormai noto Burian. Ormai tutta l'Italia è stata raggiunta dalla morsa del freddo annunciata ampiamente nella scorsa settimana e a partire dal nord, l'ondata di gelo ha travolto anche il centro e il sud. Con buona pace dei più freddolosi, meglio prendere con filosofia il momento e magari condividere qualche foto ...

Attese positive per Red Hat : Chiusura del 16 febbraio Brillante rialzo per Red Hat , parte dello S&P-500 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,01%. Operatività odierna: A livello operativo,...

IncRedibile novità per gruppi WhatsApp : i giochi - come aggiungerli : Se siete soliti usare molto WhatsApp sarete sicuramente stati invitati in qualche gruppo, magari qualcuno anche di una noia mortale. Parenti, amici, colleghi: non c'è conoscente con cui non siate collegati attraverso il celebre client di messaggistica istantanea. Cosa ne direste di movimentare un po' la situazione, magari con qualche giochino simpatico che possa intrattenere te e gli altri membri? Ci hanno pensato gli italiani ideatori della ...

Napoli - abusi sulla figlia tRedicenne : arrestato grazie a una chat su Facebook : A tredici anni si è confidata sui social, lanciando segnali di disagio e richieste di aiuto. Le sue parole sono state intercettate da un poliziotto, che ha sporto denuncia facendo scattare un'...

WhatsApp - arriva la nuova truffa che prosciuga il cRedito : ecco come difendersi : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, nel corso degli anni l'app si è guadagnata il primato tra tutte le altre applicazioni che svolgono funzioni simili. Negli ultimi mesi molte sono state le novità introdotte dall'azienda che hanno colpito gli utenti in maniera nettamente positiva ma ta tutti i vantaggi che l'app propone bisogna però prestare molta attenzione a tutte le svariate truffe che circolano ...