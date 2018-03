Recensione Una Festa esagerata | film di Vincenzo Salemme con Massimiliano Gallo e Andrea

Caveman al Teatro della Luna : la Recensione : Vincitore del PREMIO LAURENCE OLIVER come Miglior Spettacolo d'Intrattenimento , è in scena contemporaneamente in 30 Paesi nel mondo e tradotto in 15 lingue per un totale di 10 milioni di spettatori. ...

Che cosa ci dice Dossetti in arabo. Una Recensione alla traduzione della biografia di Mandreoli : Il ruolo e la presenza attiva delle donne nella società, nella politica e nell'economia potrebbero ridare all'Islam una nuova dinamicità, più vicina al clima che aveva accompagnato la crescita della ...

Moss Recensione - una fiaba delicata e coraggiosa per PlayStation VR : Sony ha recentemente arricchito il proprio catalogo per PlayStation VR, il visore per la realtà aumentata del colosso elettronico giapponese, con Moss, un titolo action adventure sviluppato dai ragazzi di Polyarc, una fiaba intensa e delicata pronta a stupirvi e a mettervi nei panni di un’entità che dovrà condurre una topina impavida in un’incredibile avventura. C'era una volta La storia di Moss è raccontata al giocatore da una narratrice ...

Oltre la notte - una "giustiziera" " La Recensione : È il racconto di un lutto e di una frustrazione che la macchina da presa, prevalentemente in spalla, rappresenta nel suo moto convulsivo in termini quasi di cronaca: pietrificata e confusa. Il dramma ...

Fate/Stay Night : Heaven’s Feel - una nuova strada più dark solo per veri appassionati (Recensione) : Va fatta una doverosa premessa prima di cominciare a parlare di Fate/Stay Night: Heaven's Feel, e in particolare del suo primo capitolo Presage Flower: è un prodotto che si rivolge solo a chi già mastica la serie di Fate/Stay Night, nata come visual novel e sviluppata poi in una serie di anime tra il 2006 e il 2016. Il consiglio non è certo per scoraggiare eventuali neofiti della saga che, attratti dal trailer, vogliano passare una serata al ...

The Party - una festa tra amici che sfocia in tragedia. La Recensione - Best Movie : Basti pensare a quella meravigliosa stoccata agli atei che parlano con Dio casomai esistesse e li stesse ascoltando… C'è dentro anche una strisciante satira sul mondo dell'accademia molto più che su ...

Reset Storia di una creazione - film al cinema : Recensione e curiosità : Reset Storia di una creazione è un film di genere documentario del 2015 in uscita al cinema il 12 febbraio 2018. Diretto da Thierry Demaizière, Alban Teurlai, è interpretato da Benjamin Millepied. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE. Reset Storia di una creazione, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Reset DATA USCITA: 12/02/2018 GENERE: ...

In Grey’s Anatomy 14×11 Miranda Bailey vive e lotta insieme a noi per una sanità a misura di paziente (Recensione) : L'episodio il cui promo aveva seminato il panico tra i fan storici della serie si risolve nell'ennesimo messaggio da campagna a sfondo sociale: Grey's Anaromy 14x11, grazie al personaggio di Miranda Bailey (interpretata da una straordinaria Chandra Wilson), si conferma sempre più uno strumento nelle mani di ShondaLand per portare avanti battaglie etiche e sociali ritenute, nell'America di oggi profondamente divisa e lacerata, ritenute ...

The Silent Age - Recensione – Una fuga fuori dal tempo : Finalmente un titolo pensato per mobile che non sfigura anche su PC, forse anche per la sua grande immediatezza: questo The Silent Age, avventura dei danesi House On Fire, e che ci porterà tra un epoca di complotti, scienza corrotta e cinismo, ed un altra più silenziosa. Perchè sono tutti morti. Lotta contro il tempo, […] The post The Silent Age, Recensione – Una fuga fuori dal tempo appeared first on Truegamers.it.

Dragon Ball FighterZ Recensione - una nuova era per i tie-in nipponici : Che Dragon Ball FighterZ fosse un titolo completamente diverso, rispetto a ciò che l’industria di tie in nipponici ci ha abituato in questi anni, lo si era ampiamente capito dalle immagini trasmesse durante il suo primo annuncio all’E3 2017: era la conferenza Microsoft e, nel marasma di giochi e partnership esclusive annunciate dal colosso di Redmond, spuntarono le prime sequenze gameplay di questa perla assoluta targata Bandai Namco e ...

Recensione : “L’ora più buia” Gary Oldman nei panni di Churchill per una storia di sacrificio - risolutezza ed audacia : Tutt’altro che perfetto, anzi, era una personalità a tratti eccessivamente vulcanica, quasi una mina vagante, un accanito fumatore di sigari e la sua giornata non poteva incominciare per il meglio se non accompagnava la prima colazione con due dita di scotch allungate con acqua… alle quali ne sarebbero poi seguite tante altre nel corso delle ventiquattro ore. Forse non sarà stato l’uomo che gli inglesi si meritavano, già promotore durante la ...

Teatro Sistina. "Una festa esagerata" - l'ironia di Salemme vola alto. Recensione : ... ma che, contestualmente" nel mettere a nudo tutta una serie di criticità umane " si trasforma in uno strumento di satira sociale, di costume, di politica, adattandosiperfettamente alla realtà dei ...