Rappresaglia russa in arrivo Per l' ambasciatore in Usa l' offensiva diplomatica era

: Ex spia russa avvelenata, oltre 100 diplomatici russi espulsi in Ue, Canada e Usa. Mosca: “Seguirà rappresaglia” @fattoquotidiano - BabboOrso : Ex spia russa avvelenata, oltre 100 diplomatici russi espulsi in Ue, Canada e Usa. Mosca: “Seguirà rappresaglia” @fattoquotidiano - LukeYellow46 : RT @laltraguanciama: Caso spie, Usa e Ue espellono i diplomatici russi Il Cremlino: “Misure speculari di rappresaglia” - bottari12 : RT @meteosergio1: PERCHÉ ACCODARSI A #UE VISTO KE NS GOVERNO È DIMISSIONARIO?CONTINUO A DOMANDARMI XKÉ USARE PROPRIO QUEL GAS? #ottoemezzo… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Gli Stati Uniti e il Regno Unito "molto probabilmente" hanno pianificato l'espulsione dei diplomatici russi in anticipo e l'avvelenamento dell'ex spiaSergei Skripal è stato solo un pretesto per questa mossa: a dirlo è Anatoly Antonov,russo negli Stati Uniti. "La portata dei danni, la preparazione e il supporto delle informazioni precedenti - ha scritto in una nota pubblicata su Facebook - dimostrano che è stato probabilmente pianificato in anticipo, ma è stato semplicemente posticipato in previsione di un'occasione adeguata. L'assenza di fatti che provino le accuse di Washington e Londra non può non suscitare sospetti di stretto coordinamento e pianificazione congiunta di quanto accaduto".Secondo Antonov, la giustificazione fornita dalle autorità americane in merito alla chiusura del consolato russo a Seattle mostra che il ...