Rapinano a mano armata una gioielleria del centro commerciale a Lanciano

abruzzo24ore.tv

: #Mitra alla mano rapinano la #gioielleria del centro #commerciale di #Lanciano - ABR24News : #Mitra alla mano rapinano la #gioielleria del centro #commerciale di #Lanciano -

(Di martedì 27 marzo 2018) Chieti - Rapina in unaall'interno del'Pianeta' a. Incappucciati e con due fucili, in tre hanno fatto irruzione nell'esercizio del Gruppo Sarni Oro alle 13.30. Dopo aver fatto uscire due commesse, minacciandole, i tre hanno aperto una ventina di cassette contenenti oggetti preziosi in oro e diamanti e sono fuggiti con un bottino ancora non quantificato. Prima di entrare nellai rapinatori avevano minacciato il personale di altri negozi vicini. Dopo il colpo i tre sono fuggiti a bordo di una Bmw bianca dove li aspettava un complice. Sul posto sono giunti i Carabinieri di. leggi tutto