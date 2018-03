Rai all'attacco di Vladimir Putin Ma si rischia l'effetto Trump I media e la campagna anti-Mosca : Putin è stato rieletto presidente della Russia. Non è il genere di Russia e neppure il genere di presidente che i democratici di sinistra occidentali si aspettavano quando l’Unione Sovietica è crollata nel 1991 Segui su affaritaliani.it

F1 - Hamilton preoccupato dalle Ferrari : ''In BahRain fa caldo - andranno forte'' : Il secondo posto è comunque un risultato positivo, abbiamo una grande macchina, siamo i campioni del mondo e, con un paio di aggiustamenti, possiamo vincere la prossima gara'. F1, il trionfo di ...

Diretta/ Juventus Fiorentina (risultato live 1-3) streaming video Rai.tv : Montaperto illude - Gori allunga! : Diretta Juventus Fiorentina, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Prima semifinale alla Viareggio Cup 2018, sfida interessante tra i bianconeri e i viola(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:14:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - l’addio della Rai : modifiche palinsesto e stop all’Eredità : L’addio a Fabrizio Frizzi della Rai: modifiche al palinsesto e programmi dedicati al conduttore. Rai 1 ha sospeso il programma l’Eredità sostituito da Techetechete mentre in seconda serata ci sarà uno Speciale Porta a Porta dedicato al conduttore tv. Rai 2 cambia la programmazione e domani puntata speciale de I fatti vostri. Fabrizio Frizzi, l’addio di Rai 1: modifiche palinsesto Rai 1 ha comunicato con alcuni tweet le ...

"I dazi non fermeranno il rally Hi-tech ancora tRaino delle Borse Mercati - parla Claudia Segre di GTF : Le persone sono come i calciatori, non sono tutte eguali. Diseguaglianza che cresce all’interno di un’altra categoria, quella femminile. E’ risaputo che una donna anche nel nostro mondo occidentale che si crede civile ed evoluto, deve essere infinitamente più brava (più tenace, competente, determinata, preparata, e l’elenco potrebbe durare ancora a lungo) Segui su affaritaliani.it

È morto Fabrizio Frizzi - aveva 60 anni. La Rai : «Addio all’uomo degli abbracci» | : Il popolarissimo conduttore si è spento nella notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito a un’emorragia cerebrale

Il conduttore TV muore a 60 anni : Frizzi ricordato dalla Rai Video : La prima notizia che ci arriva questa mattina è assai dolorosa e riguarda uno dei volti storici della Rai, Fabrizio Frizzi. Il conduttore, che aveva solamente 60 anni, si è spento questa notte a Roma all'Ospedale Sant'Andrea. Secondo le prime ricostruzioni Frizzi è deceduto per via di un'emorragia celebrale ma, come tutti ricordano, il conduttore era gia' stato vittima di un malore che stava cercando di curare lo scorso 23 ottobre 2017. ...

Il conduttore TV muore a 60 anni : Frizzi ricordato dalla Rai : La prima notizia che ci arriva questa mattina è assai dolorosa e riguarda uno dei volti storici della Rai, Fabrizio Frizzi. Il conduttore, che aveva solamente 60 anni, si è spento questa notte a Roma all'Ospedale Sant'Andrea. Secondo le prime ricostruzioni Frizzi è deceduto per via di un'emorragia celebrale ma, come tutti ricordano, il conduttore era già stato vittima di un malore che stava cercando di curare lo scorso 23 ottobre 2017. A dare ...

Partiti mutanti/ Addio al noi-loro - il vecchio refRain degli esclusi messo alla prova : Tommaso Aniello di Amalfi , 1620-1647, più noto come Masaniello è stato il più popolare leader della protesta popolare della provincia di Napoli. A quasi quattro secoli di distanza abbiamo un altro ...

Classifica generale Coppa del Mondo biathlon 2018 : MakaRainen e Fourcade conquistano la sfera di cristallo. Quinti Wierer e Hofer - sesta Vittozzi : Si è decisa nell’ultimo giro della stagione la Classifica generale finale in campo femminile, con la finlandese Kaisa Makarainen che ha avuto la meglio sulla slovacca Anastasiya Kuzmina. Premiata la costanza della veterana, che a 35 anni bissa il successo nella generale ottenuto nella stagione 2013/2014, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua carriera. Quinta posizione finale per Dorothea Wierer a 681 punti, precedendo ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Domracheva conquista il sesto successo - a MakaRainen la sfera di cristallo : Non poteva che concludersi con un finale thrilling la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Nella mass start di Tyumen, sotto una fitta nevicata, si è infatti decisa all’ultimo giro la classifica generale. Il tutto mentre la bielorussa Darya Domracheva, grazie ad una grande rimonta, ha ottenuto il sesto successo stagionale nel massimo circuito Ibu. Già vincitrice nella sprint di venerdì, Domracheva con il 19/20 è uscita ...

LIVE Biathlon - Mass Start Tyumen 2018 in DIRETTA : Domracheva timbra la sesta - MakaRainen conquista la sfera di cristallo : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Mass Start di Tyumen, ultime prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

Mondiali - i portieri criticano il pallone Telstar 2018 : 'TRaiettorie imprevedibili'. I precedenti : Potevano fare di meglio" si è lamentato Pepe Reina, un portiere che non è certo alle prime armi, visto che in Russia parteciperà alla quarta Coppa del mondo consecutiva. L'estremo difensore del ...

Gp Australia : Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince - Raikkonen terzo : Gp Australia: Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince, Raikkonen terzo Il ferrarista approfitta della virtual safety car per beffare Hamilton. Anche Raikkonen sul podio. Marchionne felice: “Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare”. Continua a leggere