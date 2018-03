Quell' odio di vegani e animalisti Frizzi con Theleton? È il karma

THE X-FILES - Una puntata fuori dal comune Quella mostrata nel promo del quarto episodio : Il network americano Fox, subito dopo la messa in onda della terza puntata, ha diffuso il promo del nuovo episodio dell’undicesima stagione intitolato “The Lost Art Of Forehead Sweat”. La puntata diretta da Darin Morgan, come abbiamo visto dal video è decisamente fuori dal comune. L’episodio si rifà all’idea di The Mandela Effect, basato su gruppi di persone che ricordano una storia alternativa. Mulder e Scully, invece scoprono come ...