Quelli che meditano vi infastidiscono? Fatelo anche voi

I maiali di Orwell sono cattivi - ma pare che Quelli della Lombardia lo siano di più : Le scelte degli elettori italiani non possono essere piegate a un bieco fanatismo ideologico. La borghesia capitalistica del nostro Paese , ma anche dell'Europa, ha enormi responsabilità. I ...

Italia - Di Biagio : 'Le parole di Costacurta? Un problema che non mi riguarda'. Bonucci : 'Tempo per tornare Quelli di prima' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Pellegrini ha detto che è stufo di vedere gli altri vincere e mi ha fatto sorridere perché ...

Antonio Razzi nuovo inviato politico di Quelli che dopo il tg : Per un’intera mattinata è stato scambiato per uno spettatore nostalgico, una sorta di Paolo Villaggio in Fantozzi va in pensione che, dopo anni di onorato lavoro, si ritrova a rimpiangere le lunghe giornate passate in ufficio.Antonio Razzi, invece, bazzicava nei pressi di Palazzo Madama per un altro motivo: non era un semplice passante, bensì il nuovo inviato per Quelli che dopo il Tg.prosegui la letturaAntonio Razzi nuovo inviato ...

Lutto nel mondo della tv : era uno dei più amati. “Aveva un cuore d’oro” - dicevano di lui tutti Quelli che lo conoscevano. Protagonista indiscusso del piccolo schermo - ha portato avanti la sua nobile missione fino alla fine. “Ci mancherà immensamente” lo strazio di parenti e amici è immenso : Lutto nel mondo della televisione. Se ne è andato uno dei volti più amati che ha portato il sorriso sui volti di grandi e piccini. Il dolore è enorme perché lui era una persona mitica che resterà una leggenda. “Aveva un cuore d’oro”, ha detto di lui il suo manager Stuart Hersh in una dichiarazione all’Associated Press. Stiamo parlando dell’attore Franck Avruch, famoso soprattutto per aver interpretato – dal 1959 al 1970 – il personaggio di ...

Inter - Icardi/ "I miei gol più belli? Quelli contro la Juventus - ma anche col Milan..." : Inter, Icardi: l'attaccante svela che i suoi gol più belli sono stati Quelli contro la Juventus ma anche la tripletta contro il Milan nel derby. Parole anche per la sua ex squadra Sampdoria.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:03:00 GMT)

Le Ferrovie dello Stato odiano i viaggiatori. Anche Quelli ricchi : Ondata di flashmob per convincere le Ferrovie dello Stato ad amare l’umanità. In quest’Italia dell’assurdo conclamato c’è gente che ha difficoltà a mettere al primo posto la gente che si alza presto al mattino e prende il treno locale per andare a lavorare. Così i treni sono sporchi, sovraffollati, insicuri, in ritardo e con orari decisi da disturbati aritmetici. L’Alta Velocità per alcuni è un sacco figa, mentre il pendolare rovina il panorama. ...

Video duetto dei coach di The Voice in Vorrei Fosse Agosto da Vorrei Ma Non Posto : J-Ax - Renga e Scabbia a Quelli che Il Calcio : A Quelli Che Il Calcio il duetto dei coach di The Voice of Italy sulle note di Vorrei Fosse Agosto con la base del tormentone di J-Ax e Fedez Vorrei Ma Non Posto. La prima puntata della quinta stagione italiana di The Voice è fissato per giovedì 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e i quattro coach stanno facendo promozione nei programmi TV Rai per scongiurare l'ennesimo flop del talent show che in Italia stenta a decollare. La riduzione nel ...

FINANZA/ Da Tim alle banche : i tempi del mercato e Quelli della politica : L'improvvisa svolta in Tim segnala la reattività del mercato alle discontinuità politiche: e da Fs-Anas alle banche gli sfasamenti dei tempi essere rilevanti. di NICOLA BERTI

Quelli che il calcio – Ventunesima puntata del 18/03/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Ventunesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La ventesima puntata ha totalizzato 1.329.000 spettatori e uno share del 7,22% in Quelli che ...

Festa del papà arcobaleno - a Roma la filastrocca per tutti i bambini. Anche Quelli con due mamme : La dirigente di un plesso scolastico di piuttosto noto a Roma, solido baluardo delle tradizioni di una certa destra cattolica, per la Festa del papà del 19 marzo mi ha chiesto di scrivere una nuova filastrocca da fare imparare ai bambini della materna in sostituzione delle vecchie, cantilene ormai vetuste e poco aderenti alle nuove famiglie reali che compongono le nostre società e che ne costituiscono il tessuto più vivo e vivace. Ho assunto ...

Ultimo a Quelli che il calcio con Il ballo delle incertezze prima del tour per l’album Peter Pan : Ultimo a Quelli che il calcio presenta Il ballo delle incertezze, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria delle Nuove Proposte. Da grande tifoso della Roma, Ultimo risponde alle domande di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a proposito delle partire che non potrà seguire in TV quando sarà in tournée. Le seguirà in streaming oppure si farà dire i risultati dagli amici. Al termine dell'esibizione, Ultimo a Quelli che il ...

Anticipazioni Quelli che il calcio - ospiti 11 marzo 2018 : Fabio De Luigi - Miriam Leone e Ultimo : Le ultime Anticipazioni di Quelli che il calcio annunciano come ospiti della puntata di domenica 11 marzo 2018: Fabio De Luigi e Ultimo. Il vincitore di Sanremo Giovani si esibirà sulle note de Il ballo delle incertezze. Oltre a loro nello studio di Rai 2 vi saranno numerosi altri Vip del calibro di: Miriam Leone, Lodovica Comello, Dario Vergassola, Fabrizio Biasin ed Eleonora Pedron. Cosa accadrà in trasmissione? In segno di rispetto per la ...