Quanto basta | la strana e divertente coppia di cuochi che arriverà in sala il 5 aprile

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 marzo 2018) Neurotipico e me ne vanto. Unadisugli schermi cinematografici italiani il 52018. Protagonisti di, la commedia diretta da Francesco Falaschi, sono Arturo, uno chef talentuoso finito in cella per rissa e che deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici; e Guido, che ha la Sindrome di Asperger ma soprattutto una grande passione per la cucina. Saranno le selezioni per un talent culinario a costruire un rapporto di amicizia e fratellanza tra i due. Caratterialmente borderline entrambi, dopo un’ora e mezza di film lo spettatore non saprà più bene chi tra i dueha accompagnato l’altro. Falaschi è al quarto lungometraggio ed ha esordito nel 2002 con Emma sono io, un altro film che trattava senza troppe ciance la disabilità (in quel caso l’ipomania). Arturo è ...