PyeongChang | Malagò e azzurri a Quirinale

Olimpiadi invernali 2018 - PyeongChang salva Malagò : andrà davanti al prossimo governo con dieci medaglie al collo : Quando è partito per le Olimpiadi di Pyeongchang 2018, Giovanni Malagò sperava di poter tornare con un bottino di medaglie sufficiente per intestarsi una vittoria. Non era difficile, considerando l’imbarazzante zero di Sochi 2014, ma è andata pure meglio di quanto ci si aspettava, anche grazie a previsioni forse volutamente al ribasso che avevano fissato un traguardo alla portata. La doppia cifra che il numero uno dello sport italiano chiedeva è ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 – Giovanni Malagò : “Italia da 7. A Pechino per fare meglio. L’emozione più forte? L’oro di Fontana. Non mancano le ombre…” : L’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con dieci medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). La nostra Nazione è tornata in doppia cifra dopo 12 anni e ha rivinto dei titoli dopo l’edizione a secco di Sochi 2014. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha tracciato un bilancio finale in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il numero 1 dello sport azzurro ha ribadito il suo voto alla spedizione, ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 – Giovanni Malagò : “L’Italia merita 7 in pagella. Pensavo di fare più medaglie : a Pechino ne voglio 15” : Giovanni Malagò si è dichiarato particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti dall’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Presidente del Coni ha accolto con favore il bottino degli azzurri: 10 medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi) che ci proiettano in doppia cifra dopo 12 anni, l’Inno di Mameli è tornato a suonare dopo otto anni dall’ultima volta e in ben tre occasioni. Queste le dichiarazioni che il ...

PyeongChang - il Presidente Mattarella a Goggia e Malagò : 'Ci vediamo al Quirinale' : ...è la massima espressione dello sport - prosegue Sofia Goggia in risposta all'invito del Presidente della Repubblica - ma tenga presente che io non ho finito la stagione ho ancora la coppa del mondo a ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Carolina Kostner : “Essere tra le migliori è una vittoria - ci metto cuore e anima”. Rimonta da medaglia? Malagò : “Se po’ fa” : Carolina Kostner ha commesso un paio di sbavature durante il programma corto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e non è riuscita ad andare oltre il sesto posto: servirà una Rimonta rabbiosa durante il free program, in programma venerdì 23 febbraio, per riuscire ad agguantare una medaglia dopo il bronzo di quattro anni fa a Sochi. La stella indiscussa del nostro pattinaggio artistico ha analizzato la sua prestazione e ha dichiarato alla ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - parla Giovanni Malagò : “Arriveremo a dieci podi” : Si apre la seconda settimana per le Olimpiadi Invernali in quel di PyeongChang. L’Italia si presente all’ultimo sprint con ben sei medaglie, tra le quali spiccano ovviamente i due ori timbrati da Arianna Fontana e Michela Moioli. Dalla Corea arrivano le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, alla Gazzetta dello Sport: l’obiettivo resta quello dichiarato ad inizio Giochi, le dieci medaglie. “Siamo in linea, ...

PyeongChang - Malagò : Moioli vittoria della tenacia e del futuro : PyeongChang , Corea del Sud, , 16 feb. , askanews, 'Ha dominato con padronanza e autorevolezza. E' partita bene, poi dopo due curve ha preso la testa e non l'ha più mollata. E' una bellissima storia, ...

PyeongChang - Malagò : grazie Arianna - mia prima a Giochi invernali : PyeongChang , Corea del Sud, , 13 feb. , askanews, 'Una gara entusiasmante, grazie Arianna Fontana anche per questa mia 'prima' ai Giochi invernali'. Questo il tweet con il quale il presidente del ...

PyeongChang - Windisch : 'Il bronzo mi ripaga di una vita di sconfitte'. Malagò : 'Medaglia inattesa - è stato fantastico' : Negli sport invernali non potremmo essere come la Norvegia o il Canada ma sono pochissime le nazioni che a livello invernale possono andare a medaglia. Noi ci siamo'.

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - Malagò svela gli obiettivi dell’Italia [VIDEO] : Si avvicina l’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, grandi aspettative nei confronti dell’Italia, ecco le parole di Malagò: “Non avremo fenomeni come Hirscher o Schiffrin, ma dai tempi di Lillehammer non avevamo una squadra così forte. Io dico doppia cifra e anche qualcosa di più. Gli ori? Sono legati a fattori imponderabili, ma se vinci dieci medaglie… Un terzo delle gare ci vede competitivi. Il clima è ...

L'inaugurazione di Casa Italia 'scalda' e incanta PyeongChang. Malagò : facciamo scuola : L'orgoglio del Presidente Malagò è apposto su una bacheca, di suo pugno: "una Casa, una squadra, un Comitato Olimpico, una Nazione, tutti dalla stessa parte…quella dello sport, del tricolore", per ...

PyeongChang 2018 : aperta casa Italia. Malagò : "Nadia Fanchini il nostro simbolo" : Non abbiamo un uomo o una donna simbolo, non abbiamo una Shiffrin, un Hirscher, un Vaultier, un Klaebo - ha detto il presidente dello sport italiano -, ma tanti atleti da podio. Potrebbe essere l'...