PyeongChang 2018 | i medagliati ricevuti al Quirinale da Mattarella

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : libero coppie : Savchenko/Massot incantano Milano : meglio di PyeongChang!!! Della ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico , giovedì 22 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.

PyeongChang 2018 - cinque medaglie per l’Italia : due ori per Bertagnolli e Casal : l’Italia può finalmente dimenticare Sochi 2014: la Paralimpiade invernale di PyeongChang 2018 si conclude con la vittoria di cinque medaglie per la nostra delegazione (completamente al maschile). Due ori, due argenti e un bronzo: è questo il bottino finale al quale si aggiunge anche lo storico quarto posto della nazionale di para ice hockey. Due ori sono stati vinti nello sci alpino, grazie alla coppia formata da Giacomo Bertagnolli e Fabrizio ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’Italia torna nella geografia paralimpica - dimenticata la delusione di quattro anni fa : Si sono conclusi domenica i Giochi Paralimpici di PyeongChang 2018, che per i colori azzurri hanno significato soprattutto il ritorno dell’Italia nel medagliere, dopo lo “zero” che aveva caratterizzato la spedizione negativa di quattro anni fa a Sochi 2014. I protagonisti di questa rassegna sono stati naturalmente Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal, capaci di conquistare quattro delle cinque medaglie italiane nella dieci ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia emoziona - a un passo dal bronzo. Gli azzurri ci proveranno a Pechino! : L’avventura si è conclusa con la medaglia di legno, il miracolo di salire sul podio a cinque cerchi non è riuscito ma l’Italia merita uno scroscio di applausi: i ragazzi dello Sledge hockey ci hanno fatto sognare alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, hanno sfiorato davvero l’impresa e sono andati a un passo da un bronzo che sarebbe stato leggendario. Tra tante difficoltà il nostro movimento è riuscito a sfornare una ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti chiudono in testa - l’Italia è dodicesima : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 Rank NPC Gold Silver Bronze Total 1 United States (USA) 13 15 8 36 2 Neutral Paralympic ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : quarto titolo per Marie Bochet - gli Stati Uniti vincono in rimonta nello sledge hockey : La nona ed ultima giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione dei restanti sei titoli in paio, due nello sci di fondo, tre nello sci alpino e quello dello sledge hockey. nello sci alpino, sono state assegnate le medaglie dello slalom femminile, prova non priva di colpi di scena. Nella gara ipovedenti, in particolare, la slovacca Henrieta Farkašová sembrava destinata a realizzare il pokerissimo ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di domenica 18 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI domenica 18 marzo SCI ALPINO SLALOM FEMMINILE – IPOVEDENTI Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Millie Knight / Brett Wild SLALOM FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Mollie Jepsen Andrea Rothfuß SLALOM FEMMINILE – SITTING Anna-Lena Forster Momoka Muraoka Heike Eder SCI DI FONDO STAFFETTA 4X2.5 KM MISTA Ucraina Canada Germania STAFFETTA 4X2.5 ...

VIDEO Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Canal - fantastico oro azzurro alle Paralimpiadi di PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli e Fabrizo Canal non si fermano più. Già campioni olimpici nello slalom gigante e medagliati sia in supergigante che in discesa, i due azzurri hanno disputato la loro ultima gara in queste Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (Corea del Sud), quella dello slalom speciale, andando a conquistare un’altra medaglia d’oro prestigiosa, a coronamento di una rassegna da urlo. Riviviamo le emozioni dell’impresa azzurra. LE ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti sempre al comando - Italia dodicesima : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 12 15 8 35 2 NPA 8 10 6 24 3 Canada 8 1 15 24 4 Germany 6 8 2 16 5 Ukraine 6 7 8 21 6 Slovakia 6 3 1 10 7 France 5 8 5 18 8 Belarus 4 4 4 12 9 Japan 3 3 3 9 10 Netherlands 3 3 1 7 11 Switzerland 3 0 0 3 12 Italy 2 2 1 5 13 Norway 1 2 4 7 14 Australia 1 0 3 4 15 Finland 1 0 2 3 15 Republic of Korea 1 0 2 3 15 New ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli si prende l’oro in slalom - quarti i ragazzi dello sledge hockey : L’ottava giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben dieci nuovi titoli, sei nello sci di fondo, tre nello sci alpino ed uno nel wheelchair curling, oltre allo svolgimento della finale per il bronzo del torneo di sledge hockey. Già campioni olimpici nello slalom gigante e medagliati sia in supergigante che in discesa, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno disputato ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di sabato 17 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI sabato 17 marzo SCI ALPINO SLALOM MASCHILE – IPOVEDENTI Giacomo Bertagnolli / Fabrizio Casal Jakub Krako / Branislav Brozman Valery Redkozubov / Evgeny Geroev SLALOM MASCHILE – STANDING Adam Hall Arthur Bauchet Jamie Stanton SLALOM MASCHILE – SITTING Dino Sokolovic Tyler Walker Frédéric François SCI DI FONDO 10 KM MASCHILE – IPOVEDENTI Brian McKeever / Graham ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal conquistano l’oro nello slalom - quarta medaglia per la coppia azzurra : Già campioni olimpici nello slalom gigante e medagliati sia in supergigante che in discesa, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno disputato quest’oggi l’ultima loro gara alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018, quella dello slalom speciale, andando a conquistare un’altra medaglia d’oro. Secondi al termine della prima manche, gli azzurri hanno realizzato una seconda prova perfetta, mettendo pressione al leader ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Italia quarta nello sledge hockey - la Corea del Sud si prende il bronzo negli ultimi minuti : In attesa della finalissima di domani tra le due superpotenze nordamericane di Stati Uniti e Canada, il programma dei Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018 prevedeva quest’oggi il match per la medaglia di bronzo tra l’Italia ed i padroni di casa della Corea del Sud. Il match si è rivelato molto equilibrato, tant’è che i primi due periodi si sono conclusi a reti inviolate, ed anche il terzo sembrava dover andare nella ...