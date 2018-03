Putin non è più intoccabile

Calcio e politica - in Russia non c'è solo Putin : un voto anche a Carrera! : TORINO - Vladimir Putin è stato rieletto per la quarta volta presidente della Russia con un consenso plebiscitario. Ha conquistato il 76,6% dei voti e ben 56 milioni di elettori hanno votato soltanto ...

Russia - il trionfo di Putin non scalda la finanza. Borsa debole : TeleBorsa, - La finanza russa accoglie tiepidamente il trionfo di Vladimir Putin. Sulla Borsa di Mosca , sia l'indice RTS che l'indice MOEX , ex Micex, - entrambi comprendono i titoli più liquidi tra ...

Il Putin antipopulista che non ti aspetti - in economia - : MOSCA - In una bacheca vicino al suo ufficio di rettore dell'Accademia presidenziale di economia e Pubblica amministrazione c'è una fotografia di lui, Vladimir Mau, insieme a Egor Gaidar, il padre delle riforme degli anni 90 scomparso nel 2009. Dicono

Gianluca Savoini - lo sherpa di Salvini in Russia : «Putin? Non è un dittatore» : Lo sherpa di Matteo Salvini a Mosca non parla una parola di russo ma mastica la lingua della politica. Si chiama Gianluca Savoini, 54 anni, sposato con Irina, nata a San Pietroburgo, con cui ha avuto un figlio. Nella Lega da sempre, da ancora prima che il partito traslocasse in via Bellerio, nel 1991 è entrato nella consulta per la politica estera del movimento che settimanalmente si riuniva in via Arbe a Milano. Un pioniere: c’è lui ...

Putin : "Non ridarò mai la Crimea all'Ucraina" : Nesuno sconto e nessun ripensamento da parte di Vladimir Putin . Il presidente russo fa sapere che non ridarà mai indietro la Crimea all'Ucraina. 'Cosa? È impazzito?', ha risposto al giornalista che, ...

Siria - Putin : 'Non tollereremo per sempre bombe da Ghouta' : La Russia "non ha intenzione di tollerare all'infinito" i bombardamenti dei miliziani da Ghouta est, in Siria. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a Mosca, al ...

Putin : Nord Stream 2 è progetto commerciale - politica non c'entra : Mosca, 28 feb. , askanews, 'Il Nord Stream 2 è un progetto puramente commerciale, non c'è politica in esso'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando il cancelliere austriaco Sebastian Kurtz, che ha a sua volta garantito appoggio al progetto di gasdotto.

"Putin non può candidarsi". Ma la Commissione Elettorale smentisce la Sobchak : 'Vladimir Putin non può ricandidarsi'. Lo ha dichiarato Kseniya Sobchak , figlia di Anatoly Sobchak - ex sindaco di San Pietroburgo e amico di Putin -, durante un suo intervento nella città di Kursk . ...

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...

Elezioni : Renzi - Di Maio e Salvini non con me in Tv e poi da Trump e Putin? : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Mi colpiscono Di Maio e Salvini che avevano garantito la disponibilità” ad un confronto televisivo, “poi alla prova dei fatti hanno avuto paura. Mi domando: se tu vuoi fare il presidente del Consiglio, il premier, parlare con Trump, parlare con Putin, puoi avere paura di un confronto televisivo con un avversario?” Lo dice Matteo Renzi intervistato dal Tg5. “Penso che la Lega e i ...

Agente sportivo : Putin consiglia atleti non partecipare Olimpiadi : Mosca, 23 gen. (askanews) Un assistente di Vladimir Putin alle riunioni con i capi degli sport invernali avrebbe 'in forma morbida' raccomandato di rifiutarsi di partecipare ai Giochi olimpici di Pyeongchang. Il tutto dopo che divampano le polemiche per gli sportivi russi non invitati ai ...

'Io - nello studio legale del Russiagate ma non sono mai stata la spia di Putin' : parla la donna casertana interrogata dall'Fbi : Anche io sono interessata che venga fatta luce su questa vicenda: c'è in ballo la più grande democrazia del mondo'.