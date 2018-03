Pupo sbotta contro la Rai | “Frizzi in auge grazie a Conti”

lanostratv

(Di martedì 27 marzo 2018) Fabrizio Frizzi:critica la Rai e loda Carlo Conti Ieri è venuto a mancare Fabrizio Frizzi. Il popolare presentatore ha avuto un’emorragia celebrale. Emorragia che gli è stata fatale. Una notizia, che ha commosso l’Italia intera. E sono stati tanti i colleghi del conduttore a omaggiarlo sui social, lodandolo per essere sempre stato un professionista impeccabile e una persona perbene. Ma proprio nelle ultime ore c’è stato anche chi ha polemizzat. Il motivo?ha criticato molti dirigenti Rai, che in queste ore si sono dimostrati dispiaciuti per Frizzi, ritenendoli degli ipocriti. Difatti, giusto qualche ora fa, èto, asserendo senza tanti peli sulla lingua: “Molti dirigenti della Rai umanamente non valgono molto. Prima lo hanno massacrato e adesso lo esaltano. Se Fabrizio Frizzi negli ultimi tempi era tornato inè statoa Carlo ...