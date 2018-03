Psa ha stabilizzato Opel | ma c' è ancora molto lavoro da fare

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) 'Nessun rimpianto'. Questa la valutazione del Ceo del Gruppo Psa Carlos Tavares un anno dopo aver ottenuto un accordo da 2,7 miliardi di dollari pere Vauxhall, i marchi europei ostinatamente non redditizi di General Motors. Tavares sostiene di aver arginato il fiume rosso delle perdite che scorreva da quasi due decenni, spianando la strada a profitti sostenibili. Ha tagliato i costi siglando nuovi accordi con i sindacati europei e condividendo gli acquisti e al momento non ci sono licenziamenti su larga scala e chiusure di fabbriche (come in molti temevano). Per progettazione o necessità, Psa si sta muovendo velocemente per trasferire la sua tecnologia ai modelli, una mossa che secondo Tavares sta accelerando le sinergie e i primi risultati concreti. Perdite da 222 milioni di dollari in 5 mesi perAltre iniziative sono allo studio. Un'alta percentuale diviene ...