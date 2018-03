Proposta di legge 145 sulle sperimentazioni gestionali sanitarie

Carla Casciari - Pd - - Proposta di legge rivolta ai servizi per la prima infanzia : Perugia " "Promuovere la massima diffusione, nell'ambito del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della ...

Riconoscere l'insularità della Sicilia - una Proposta di legge all'Ars : ... e presentata nel corso di una conferenza stampa, trasmessa in streaming e in diretta Facebook, in video collegamento con il consiglio regionale sardo. La proposta, elaborata da parlamentari, sara' ...

Sicilia : Proposta di legge per inserire insularità in Statuto : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - inserire la condizione di insularità nello Statuto Siciliano. E' l'oggetto della conferenza stampa che si terrà martedì 13 marzo, alle 10.30, nella sala stampa dell'Ars a Palermo. Presenti i deputati Rino Piscitello, coordinatore dell’Unione dei Siciliani, Eleonora Lo C

RIFORMA PENSIONI 2018/ La Proposta per superare la Legge Fornero della Fast (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 marzo. La proposta della Fast-Confsal sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 05:09:00 GMT)

La basilica del Santo Sepolcro rimarrà chiusa a tempo indeterminato per protestare contro una Proposta di legge e una tassa cittadina : La basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme – uno dei luoghi considerati più sacri dalla religione cristiana – ha chiuso oggi, e lo resterà a tempo indeterminato, per protestare contro la proposta di una nuova tassa cittadina sulle chiese e contro l’intenzione The post La basilica del Santo Sepolcro rimarrà chiusa a tempo indeterminato per protestare contro una proposta di legge e una tassa cittadina appeared first on Il Post.

Salviamo il Paesaggi : “Una Proposta di legge per la tutela del suolo e del paesaggio italiano (ora la politica non ha più scuse)” : E’ in programma giovedì 1 marzo 2018 presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana (Roma) la conferenza stampa del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio. “Il suolo si spiega in una nota – è da intendersi come lo strato superficiale della Terra, la pelle viva del pianeta Terra. Una pellicola fragile. Nel suolo vivono miliardi di creature viventi, un quarto della biodiversità di tutto il pianeta. Il suolo è una risorsa ...

Come si fa una legge : dalla Proposta all'entrata in vigore - : Ecco i passaggi che deve affrontare una norma per l'approvazione definitiva e la promulgazione. In vista del voto del 4 marzo, con " Io voto perché " Sky TG24 chiede agli italiani che hanno deciso di ...

Unioni civili : Berlusconi - legge resta tale e quale ma nostra Proposta migliore : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “I diritti acquisiti non si possono toccare e quindi non si toccano, la legge sulle Unioni civili è stata approvata e resterà tale e quale”. Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Unomattina’. “Evidentemente -ha spiegato riferendosi a quanto affermato nei giorni scorsi- mi sono espresso male o sono stato frainteso Noi abbiamo presentato una proposta di legge, prima firma ...

Ungheria - Proposta una legge per punire le Ong che aiutano i migranti : Ungheria, proposta una legge per punire le Ong che aiutano i migranti Il piano anti-immigrazione è stato battezzato “Stop Soros!” in forma di protesta contro il miliardario che ha versato fondi per promuovere i valori dell’accoglienza nell’Europa orientale. Continua a leggere L'articolo Ungheria, proposta una legge per punire le Ong che aiutano i migranti sembra essere il primo su NewsGo.

Ungheria - Proposta una legge per punire le Ong che aiutano i migranti : Ungheria, proposta una legge per punire le Ong che aiutano i migranti Il piano anti-immigrazione è stato battezzato “Stop Soros!” in forma di protesta contro il miliardario che ha versato fondi per promuovere i valori dell’accoglienza nell’Europa orientale. Continua a leggere L'articolo Ungheria, proposta una legge per punire le Ong che aiutano i migranti sembra essere il primo su NewsGo.

Una Proposta di legge dal basso per fermare il consumo di suolo - : "Questa proposta, infatti, non arriva dalla politica delle istituzioni, ma dal basso, dal territorio e credo che il Forum stia consegnando un materiale prezioso che i futuri rappresentanti del ...

Una legge d’iniziativa popolare per arrestare il consumo di suolo : la Proposta del Forum Salviamo il Paesaggio : Dieci articoli per una legge contro il consumo di suolo, per fermare “la modifica o la perdita della superficie agricola, naturale, seminaturale o libera, a seguito di interventi di copertura artificiale del suolo, di trasformazione mediante la realizzazione – entro e fuori terra – di costruzioni, infrastrutture e servizi o provocata da azioni, quali asportazione ed impermeabilizzazione“. Dieci articoli per una legge ...

Consumo di suolo - la Proposta di legge per salvare il paesaggio : E’dall’epoca del governo Monti che l’Italia cerca di darsi una normativa sul Consumo di suolo. Era il disegno di legge Catania, dal nome del proponente, Mario Catania, all’epoca Ministro delle Politiche Agricole. Allora – era la fine del 2012 – sembrava che il testo dovesse diventare legge da un giorno all’altro. Invece il governo cadde e, pur essendo il disegno di legge ripresentato, né il governo Letta, né quello Renzi, né quello Gentiloni, ...