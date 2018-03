Pronostico Italia Inghilterra Claudio Onofri | il risultato finale? Speriamo in una buona

Vincitore Masterchef Italia 2018/ Pronostico : Kateryna vince la prima prova e vola verso il trionfo : Vincitore Masterchef Italia 2018: chi porterà a casa la vittoria tra Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. prima prova vinta da Kateryna, che va alla finalissima(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 21:50:00 GMT)

VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2018/ Pronostico : "Vincerà il più genuino" tra Simone - Alberto e Kateryna" : VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2018: chi porterà a casa la vittoria tra Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Il popolo del web stronca Alberto e punta su Simone e Kateryna.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 21:13:00 GMT)

VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2018/ Pronostico : il web tifa per Simone e Kateryna : VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2018: chi porterà a casa la vittoria tra Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Il popolo del web stronca Alberto e punta su Simone e Kateryna.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:00:00 GMT)

LIVE Francia-Italia - Sei Nazioni femminile 2018 in DIRETTA : 0-0. Le azzurre provano a sovvertire il Pronostico : L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivano Francia ed Italia alla sfida che si terrà questa sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby. Le transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante vittorie, ed ...

LIVE Francia-Italia - Sei Nazioni femminile 2018 in DIRETTA : le azzurre provano a sovvertire il Pronostico : L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivano Francia ed Italia alla sfida che si terrà questa sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby. Le transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante vittorie, ed ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Francia-Italia - esito già scritto? Le azzurre provano a sovvertire il Pronostico : L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivano Francia ed Italia alla sfida che si terrà domani sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile di Rugby. Le transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante ...

Olimpiadi invernali - il Pronostico per l’Italia : tre ori e 15 medaglie per far felice Malagò : Ci siamo. Oggi dall’altra parte del mondo sono cominciate le Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, che vedremo ad orari improbabili (il fuso orario con la Corea del Sud è particolarmente sfavorevole) e solo parzialmente (visto che la Rai trasmette in chiaro le gare principali e Sky ha deciso di oscurare i Giochi, non avendo raggiunto l’accordo con Eurosport). Per l’Italia, però, sarà un’edizione molto importante: il team azzurro non ci è mai ...