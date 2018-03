Pronostico Blackburn Rovers-Bradford City | League One 29-03-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 27 marzo 2018)One, 40^ Giornata,di, Giovedì 29 Marzo. La formazione di casa può andare in testa alla classifica. Ilvuole prendersi la vetta della classifica dellaOne! Giovedì sera, a Ewood Park, sarà ospite ilnell’incontro valido per la quarantesima giornata. Igodono di un ottimo momento di forma con cinque vittorie ed un pareggio nelle ultime sei giornate. Il rendimento positivo ha rilanciato le ambizioni di promozione diretta in Championship della formazione allenata da Tony Mowbray. Attualmente occupa la terza posizione con 76 punti, a -1 dal Wigan Athletic ed è a -2 dalla capolista Shrewsbury Town a quota 78. Inoltre, dovrà recuperare ancora una partita. L’ultimo incontro è terminato con una vittoria per 3-0 contro il Blackpool. L’attacco si è rivitalizzato grazie ...