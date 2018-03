Pronostico Blackburn Rovers-Bradford City - League One 29-03-2018 e Analisi : League One, 40^ Giornata, Analisi e Pronostico di Blackburn Rovers-Bradford City, Giovedì 29 Marzo 2018. La formazione di casa può andare in testa alla classifica. Il Blackburn Rovers vuole prendersi la vetta della classifica della League One! Giovedì sera, a Ewood Park, sarà ospite il Bradford City nell’incontro valido per la quarantesima giornata. I Rovers godono di un ottimo momento di forma con cinque vittorie ed un pareggio ...