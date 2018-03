Prof arrestato | violenza sessuale e stalking a una studentessa 16enne La seguiva

Professore di Avellino arrestato per molestie sessuali su una 16enne : Un insegnante di 40 anni della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale per violenza sessuale e stalking nei confronti di una studentessa di 16 anni. L'uomo, che insegna in un istituto superiore della provincia, dall'ottobre dello scorso anno aveva cominciato a seguire la studentessa, che frequenta lo stesso istituto del docente, nel bus che la ragazza abitualmente prendeva per tornare a casa alla ...