Processo Scajola | Berlusconi testimone in aula spiega i criteri per le candidature di

(Di martedì 27 marzo 2018) Esistono le regole per ledi Forza Italia. Ma non sono come quelle del Movimento cinque stelle. Dopo averlo dimostrato per anni, ieri a Reggio Calabria Silviolo hato anche in un’di tribunale durante il“Breakfast” che vede imputato il suo ex ministro Claudioaccusato di aver aiutato l’ex parlamentare Amedeo Matacena nel tentativo di trasferirsi da Dubai, dove è latitante, a Beirut in Libano. Oltre ai tanti “non ricordo”, durante la deposizioneha risposto sulla mancata candidatura di Matacena nel 2001 quando l’ex deputato è stato coinvolto in un’inchiesta per concorso esterno con la ‘ndrangheta. “Non ho un ricordo di come l’onorevole Matacena fosse messo in lista – sono le parole del presidente di Forza Italia -. Quello che posso dire è che normalmente sono i coordinatori regionali a presentare i deputati. ...