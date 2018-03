Processo Aemilia | Luigi Muto in aula | Mai conosciuto Grande Aracri

Mafie - lo sfogo di Iaquinta senior al Processo Aemilia : 'Ero miliardario - ora sono un pezzente' : Mafie , la Regione in aula al processo Aemilia : 'Gravi danni all'economia' 18 aprile 2017 Nessun commento Oggi in aula a Reggio Emilia ha parlato l'assessore regionale Massimo Mezzetti, inviato per ...

Aemilia - Processo alla stampa prima di quello ai clan. Gli avvocati controllano i giornalisti. Politici zitti : Il processo alla stampa prima di quello alla ‘ndrangheta: gli avvocati vogliono controllare il lavoro dei giornalisti. Mentre il processo Aemilia si avvicina alle arringhe finali, cresce la tensione in Emilia Romagna e gli avvocati difensori riuniti nelle Camere Penali hanno annunciato la nascita di un Osservatorio sull’informazione giudiziaria. Alcuni di loro difendono imputati del maxi processo per ‘ndrangheta e l’iniziativa ...

Processo Aemilia - il pentito Vincenzo Marino : "L'assessore non firma? Uccidiamolo" : Reggrio Emilia, 17 gennaio 2018 - "L'assessore non mette la firma sul piano regolatore? Che problema c'è? Lo ammazziamo e ne mettiamo un altro". Quale assessore? "Non so, forse di Reggio, forse dei ...