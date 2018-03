Probabili Formazioni Svizzera-Panama | Amichevole 27-03-2018

lanotiziasportiva

: #InghilterraItalia, le probabili formazioni: #Insigne e #Jorginho ci saranno! - cn1926it : #InghilterraItalia, le probabili formazioni: #Insigne e #Jorginho ci saranno! - GoalSicilia : #Italia: questa sera amichevole con l’#Inghilterra-Le probabili formazioni - mauneobux : #News #Calcio #Sport ? Stasera a Wembley amichevole italia-inghilterra - Probabili formazioni… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Campionati europei, e non, temporaneamente in pausa per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali per le ultime amichevoli prima della Coppa del Mondo di Russia. Questa sera alle 19 allo Swissporarena di Lucerna si affrontano, in un match che permetterà ai due c.t. di testare le condizioni dei proprio uomini, in vista della rassegna iridata del prossimo giugno. Il grande assente nella lista dei convocati dellain vista dell’sarà Xherdan Shaqiri, infortunatosi al polpaccio nel match di Premier League contro il Manchester City e pertanto costretto a non prendere parte ai test della nazionale elvetica. Il posto dell’ex interista è stato preso dal classe ’97 Dimitri Oberlin, punta del Basilea convocato per la prima volta da Petkovic. L’ex tecnico della Lazio dovrà fare a meno anche dei vari Eren Derdiyok, Admir ...