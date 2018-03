Prime scimmie clonate in Cina | gli umani saranno i prossimi?

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) Un gruppo di scienziati dell'Accademia delle Scienze cinese ha riferito del loro successo nella #clonazione dei primati. Utilizzando la tecnica che ha dato i natali alla famosa pecora Dolly, sono riusciti a creare due copie identiche di macachi. Chiamati Zhong Zhong e Hua Hua, le due #sono di otto e sei settimane rispettivamente. Si pensava che questa tecnica di clonazione non avrebbe funzionato con i primati Essendo completamente identici in termini di composizione genetica, sembrano svilupparsi in modo normale alla loro specie. Secondo Cell.com, in precedenza si pensava che questa tecnica di clonazione non avrebbe funzionato con i primati, tuttavia i biologi cinesi riuscirono a perfezionare la tecnologia per renderla adatta alla clonazione delle. Nel 1999 gli scienziati sono riusciti a 'clonare' un macaco rhesus dividendo un embrione di macaque in fase ...