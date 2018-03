Prima gli italiani | slogan e realtà

Marco Bocci e Laura Chiatti/ "Vogliamo risposarci e Prima dei 25 anni di nozze!" : Marco Bocci e Laura Chiatti pronti a sposarsi di nuovo dopo tre anni di amore. La confessione a Vanity Fair: "Vorremmo farlo e prima del traguardo dei 25 anni di matrimonio!"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:52:00 GMT)

Xbox : iniziano gli sconti Primaverili sui giochi digitali e sul Live Gold : L’inverno è passato, la primavera è tornata e Microsoft non si lascia sfuggire occasione per dare il via a delle nuove offerte per Xbox: è arrivato lo Spring Sale nello store! A partire da oggi, 27 marzo 2018, fino al 9 aprile gli utenti potranno usufruire di tantissime offerte e promozioni su decine e decine di giochi digitali, tra cui alcuni anche molto noti e di recente uscita come Destiny 2, FIFA 18, CupHead, Battlefield 1, Forza ...

È Primavera - svegliatevi bambini : in Alto Adige la vacanza è a tutta natura - tra pet-zoo - boschi e gite in barca : Con l’arrivo della primavera il richiamo della natura si fa più forte e i bambini sono i primi a percepirlo. I Familienhotels Südtirol in Alto Adige sono la scelta ideale per riempire di sorrisi e divertimento le giornate dei più piccini. Le 25 strutture specializzate nelle vacanze per famiglie offrono le migliori proposte per godere al massimo di tutte le meraviglie del paesaggio dolomitico durante la stagione più attesa dell’anno. Il ...

Torino - sta meglio il figlio della migrante morta : “Israel ha vinto la sua Prima battaglia” : Israel, il figlio della migrante incinta respinta al confine con la Francia e morta la scorsa settimana a Torino, sta meglio. Nato prematuro, i medici sono fiduciosi sulla sua ripresa: "È aumentato di peso, raggiungendo il chilo. Per lui è un traguardo molto importante".Continua a leggere

Fabrizio Frizzi - è successo a Rita Dalla Chiesa nel cuore della notte. A caldo - all’ospedale - la Prima moglie del conduttore aveva tagliato corto tanto era provata. Poi - più tardi - sono arrivate quelle parole che stringono il cuore : Fabrizio Frizzi ci ha lasciati dopo 40 anni di carriera e 40 anni di successi. Una morte inattesa, repentina, anche se si sapeva che il conduttore gentile non godeva di buona salute ultimamente. A ottobre scorso l’ischemia durante la registrazione di una puntata de ‘L’Eredità’ e per diverso tempo è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Due mesi dopo il ritorno in tv, e qualche giorno fa la sua ultima ...

Dai sottomarini alle industrie gli obiettivi degli 007 infiltrati L'antePrima sul Messaggero Digital : ROMA Nella partita a Risiko che si sta giocando tra l?Europa, gli Usa e la Russia, l?espulsione di un centinaio di diplomatici bollati come ?spie?, rilancia toni da guerra...

Fabrizio Frizzi - l'aneddoto Prima di morire con un perfetto sconosciuto : cosa gli rispose nel 2010 : Non solo frasi di addio scritte da amici e personaggi dello spettacolo, o addirittura della politica, ma anche da migliaia e migliaia di persone che con lui avevano avuto un aneddoto da condividere. ...

Weekend Primaverile in Alto Adige : il meglio è tutto qui : Ci sono posti che valgono una visita in ogni momento dell’anno e uno di questi è sicuramente l’Alto Adige, una meta che affascina i migliori sciatori in inverno e gli amanti della bellezza in estate: quando la natura si sveste del suo abito bianco indossando i colori della primavera e i suoi borghi in tutta la loro eleganza. È da qui che ora si può partire per il migliore dei Weekend all’insegna di una grande storia, cultura, tradizioni ed ...

Animali : misteriosa creatura degli oceani osservata per la Prima volta in un VIDEO spettacolare : Nel profondo Nord Atlantico, una piccola rana pescatrice femmina dall’aspetto spettrale fluttua nelle acque scure come l’inchiostro, misteriosamente illuminata dalla sua sottile esca e dalle particelle di luce che illuminano le sue lunghe pinne. La sua luminosità spettrale svela che non è sola. Attaccato alla sua pancia, il suo “minuscolo marito”, un compagno parassita che si è fuso alla sua pancia. I ricercatori tedeschi Kirsten e Joachim ...

La Francia porta il deficit/Pil sotto la soglia del 3% per la Prima volta dopo 10 anni : Per la prima volta da dieci anni la Francia torna sotto alla soglia del 3%. Secondo l'Insee, l'Istituto Nazionale di Statistica, il rapporto tra deficit e Pil nel 2017 è stato del 2,6%, un dato addirittura inferiore a quanto previsto inizialmente. È la prima volta dal 2007 che i francesi rientrano nei parametri europei.Nel 2016 la Francia sforava ancora, restando uno degli ultimi Paesi europei oggetto di una procedura di infrazione ...

Casellati - Prima uscita per assistere all’opera diretta dal figlio Alvise. “Presidentessa? No - preferisco presidente” : “Presidentessa? preferisco essere chiamata presidente”. Lo ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, senatrice di Forza Italia neoeletta presidente del Senato lasciando il teatro Carlo Felice di Genova dove ha assistito alla ‘Rondine’ di Puccini, opera diretta dal figlio Alvise L'articolo Casellati, prima uscita per assistere all’opera diretta dal figlio Alvise. “Presidentessa? No, preferisco ...

Elezioni - la mossa di Tranchida sveglia tutti a Trapani. Bologna : Primarie con regole : Giacomo Tranchida ha lanciato a Trapani le Primarie cittadine, aperte a tutte le liste civiche, nessuna sigla di partito. La squadra è unica si chiama Trapani, invita i competitor a farsi avanti, a ...

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Di Maio - tre nodi da sciogliere Prima di salire al Colle : Comincia la fase del governo. Mattarella non ha schemi precostituiti, nondimeno ha precisi punti fermi. Uno è no ad un governo breve in partenza. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:00:00 GMT)CASELLATI E FICO/ Punti di forza e insidie di un accordo (poco) bipartisan, di L. VioliniCAOS CENTRODESTRA/ Così Salvini ha usato Di Maio per prendersi Forza Italia, di A. Fanna

D.Lvo 29/93 - Prima la sua abolizione e poi gli aumenti : D.Lvo 29/93 costituisce il problema che si ripete ad ogni rinnovo contrattuale. Si avanzano proposte economiche “fuori legge”. In altri termini, si dimenticano i vincoli imposti dal D.Lvo 29/93. Quindi è necessario chiedere l’abolizione di questo Decreto. Altrimenti… D.Lvo 29/93 è l’impedimento a un contratto economico significativo L’ultimo contratto economico signficativo per la scuola ...