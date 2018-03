Poste italiane | a breve nuove assunzioni per portalettere | requisiti e località

Postepay standard e Postepay Evolution di Poste italiane : differenze e caratteristiche principali - : La Postepay è una carta prepagata grazie alla quale si potrà prelevare denaro in Italia e all'estero e si potranno fare acquisti in tutto il mondo anche in modalità online. Ma quale è la principale differenza tra una Postepay standard e quella Evolution ? Postepay standard di Poste Italiane: le caratteristiche La Postepay standard è la ...

“Disponibili i moduli per il reddito di cittadinanza” : l'avviso bufala di Poste Italiane : Il reddito di cittadinanza continua a tenere banco dopo l'esito delle elezioni. Nonostante si tratti di una delle proPoste principali del Movimento 5 stelle, uscito...

Poste italiane assume diecimila dipendenti : Dal 2018 al 2022 Poste Italiane si appresta ad assumere 10mila persone a seguito del pensionamento di circa 15mila dipendenti.Continua a leggere

Sprint di Poste italiane a Piazza Affari : Teleborsa, - Punta con decisione al rialzo la performance di Poste Italiane , con una variazione percentuale dell'1,92%. A fare da assist al titolo sono i giudizi che arrivano da più broker e che si ...

Bufala reddito cittadinanza su ritiro moduli : Poste italiane estranea come CAF di Bari : Imperversa ancora la Bufala reddito cittadinanza per quanto concerne il ritiro moduli, questa volta non solo in relazione al CAF di Bari (più precisamente a Giovinazzo, comune di provincia del capoluogo pugliese): l'ultima frontiera di questa fake-news coinvolge anche Poste Italiane, società indicata da alcuni viralizzatori come uno degli anelli di distribuzione dei suddetti moduli. Niente di più falso, come ribadito accuratamente dal profilo ...

Poste italiane alla svolta fintech : scatta la corsa ai pagamenti digitali : Poste lancia un hackaton per cercare nuove idee sui pagamenti digitali e sulla finanza innovativa. E' la settima edizione del progetto

In bella mostra Poste Italiane : Brilla la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che passa di mano con un aumento del 2,74%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento,...

A Poste italiane il premio AIFIn Financial Innovation : Teleborsa, - Poste Italiane è stata premiata al "Financial Innovation " Italian Award", promosso da AIFIn , Associazione Italiana Financial Innovation , che ha l' obiettivo di diffondere la cultura ...

Poste italiane - prevale lo scenario rialzista : Vigoroso rialzo per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,18%. Su base settimanale, il trend del titolo è più ...

Assunzioni Poste italiane : domanda aprile 2018 : Proseguiamo con altre notizie relative al mondo dell'impiego. Si avvisa che le Poste Italiane ricercano nuovo personale privo di esperienza, da inquadrare con un rapporto di lavoro a tempo determinato e da assegnare presso la sede di Bolzano in Trentino Alto Adige. Ma entriamo di più nei particolari e scopriamo quali sono i requisiti, come presentare la propria candidatura per le suddette procedure di selezione, la data di scadenza e dove ...