Porsche Design Huawei Mate RS per il ' mobile luxury' Da aprile a 1695' | nero | e 2095'

Huawei Porsche Design Mate RS - bello e potente come una Carrera 911 : Insieme alla nuova gamma P20, Huawei presenta l’ultimo nato dalla collaborazione con Porsche Design. Il nuovo Mate è ispirato alla Porsche Carrera 911 GT3 RS nel nome come nel lussuosissimo Design, ispirato alle linee fluide dell’automobile nel corpo di vetro curvato, in cui trova spazio uno schermo Oled 2k di 6 pollici. Semplice e bellissimo, il nuovo Mate sarà disponibile nel colore nero. “Volevamo un dispositivo che fosse un omaggio alla ...

Huawei annuncia anche Huawei Mate RS Porsche Design, un vero gioiello di Design e specifiche tecniche: arriverà ufficialmente anche in Italia con sensore di impronte integrato nel display, andiamo a scoprire tutti i dettagli, nota dolente compresa (il prezzo)!

Martedì Huawei presenterà anche il tanto chiacchierato Huawei P20 Porsche Design: a confermarlo è stato il produttore con un messaggio su Twitter

Lo smartphone che finora conoscevamo come Huawei Mate X si dovrebbe chiamare invece Huawei MateRS Porsche Design secondo quanto trapelato. Ce lo fa pensare il fatto che Huawei ne abbia creato su Weibo un hashtag. Le informazioni al riguardo sono le medesime e provengono in sostanza dal recente passaggio del misterioso smartphone di Huawei al TENAA.

L'edizione più lussuosa di Huawei P20 esiste eccome: quali chicche ci regalerà? Huawei P20 e P20 Pro hanno catalizzato l'attenzione del mondo smartphone nel corso dell'ultimo mese a suon di leak via via più corposi e dettagliati. A pochi giorni dall'evento di presentazione , possiamo dire di conoscere quasi tutto suoi nuovi smartphone ...

Nuove indiscrezioni concernono la famiglia P20 ormai in dirittura d'arrivo. A quanto pare l'attesa di un quarto modello della nuova gamma è sempre più giustificata. Sarebbe Huawei P20 Porsche Design il quarto smartphone della serie di Huawei, e sono varie le sue peculiarità che lo contraddistinguono rendendolo di fatto un modello piuttosto esclusivo non soltanto per il nome che porta.