Pokémon per Nintendo Switch sarà annunciato questa settimana?

Pokémon GO chiede aiuto agli allenatori per una importante ricerca : Il professor Willow sta reclutando nuovi ricercatori per scoprire cosa sta succedendo nel mondo di Pokémon GO. Aiutatelo nella sua ricerca portando a termine i compiti che troverete girando intorno ai PokéStop. L'articolo Pokémon GO chiede aiuto agli allenatori per una importante ricerca proviene da TuttoAndroid.

Dopo Pokemon Go - in arrivo Jurassic World Alive : tornerà la mania per la realtà aumentata? : Stando a quanto trapelato al momento, sarà possibile avere a che fare con molte tipologie diverse di dinosauri in ogni parte del mondo. Ma non sarà il solo videogame che sfrutta la realtà aumentata ...

Pokémon Day 2018 : scopriamo i festeggiamenti per i 22 anni nel mondo dei videogiochi : Il Pokémon Day, la festa preferita per antonomasia da ogni Allenatore, ritorna nella giornata di oggi portando con sé tante novità da parte di The Pokémon Company International. Ecco il comunicato ufficiale:I fan potranno unirsi ai festeggiamenti del Pokémon Day anche sui social media usando le nuove Lenti per Snapchat con i primissimi Pokémon iniziali: Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Sarà inoltre possibile godersi alcuni episodi memorabili ...

Si avvicina il Pokémon Day - novità in arrivo sul gioco per Nintendo Switch? : Il prossimo 27 febbraio sarà il Pokémon Day, consueta giornata di celebrazione del celebre franchise, istituita dal brand ufficiale Pokémon e caratterizzata da tante iniziative utili per permettere ai fan di festeggiare i loro mostriciattoli preferiti. Sono tanti gli eventi ufficiali istituiti per celebrare la serie, divenuta ormai famosa in ogni angolo del mondo grazie alle svariati opere multimediali che l'abbracciano. Che, dunque, il prossimo ...

In corso evento San Valentino per Pokémon GO : aggiornamento e novità Luvdisc e Chansey il 14 e 15 febbraio : Poteva di certo mancare l'evento di San Valentino Pokémon GO per questo 2018 accompagnato tra l'altro, da un aggiornamento incrementale del gioco mobile? Assolutamente no e dopo aver dato qualche anticipazione sulle novità in game di questo febbraio, ecco che Niantic, in maniera specifica per la festa degli Innamorati odierna e fino a domani 15 febbraio, comunica alcuni felici cambiamenti che modificheranno, ancora una volta, l'esperienza di ...

Pokemon per Switch : secondo alcune indiscrezioni il gioco concluderà la fase di localizzazione a breve : Il tanto atteso nuovo capitolo di Pokemon per Nintendo Switch potrebbe arrivare sugli scaffali prima di quanto inizialmente previsto: come riporta Mynintendonews, secondo alcune indiscrezioni non meglio confermate, il gioco sta per essere localizzato.secondo le indiscrezioni, le prime traduzioni europee per il prossimo capitolo della saga principale dei Pokemon dovrebbero essere completate tra aprile e giungno 2018. In seguito verranno ...

Tutte le novità Pokémon GO per San Valentino e oltre : i bonus per gli allenatori da oggi 9 febbraio : Pur non avendo programmato un vero e proprio evento Pokémon GO di San Valentino, tante novità sono state confermate dagli sviluppatori per il noto titolo mobile nelle scorse ore. L'avvento di nuovi Pokémon ma anche di bonus ad hoc pensati per gli allenatori di tutto il mondo, sono pronti a fare la loro comparsa proprio oggi 9 febbraio. Focus sui Pokémon della regione di Hoenn a partire da oggi ed in particolare sarà Rayquaza a fare la sua ...

Sei cose da sapere sul prossimo aggiornamenti di Pokèmon GO con Missioni Storia e Sfida : Inizio febbraio ricco di novità per tutti coloro che seguono sempre con grande interesse le vicende di Pokèmon GO, stando alle informazioni emerse oggi 7 febbraio. A pochissime ore di distanza dall'ultimo aggiornamento sfornato per gli utenti iOS e Android, infatti, bisogna prendere atto dei nuovi risvolti che potrebbero coinvolgere il titolo sviluppato da Niantic. Proviamo dunque a chiarire alcuni concetti, non prima di rimandarvi al dettaglio ...

Pokémon per Nintendo Switch : un leak svela gli starter dell’ottava generazione? : Un rumor parecchio roboante scuote la Rete, come accade per ogni titolo dedicato ai Pokémon in arrivo per una piattaforma Nintendo: il 2018 dovrebbe essere l'anno in cui i mostriciattoli di Game Freak arriveranno sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, e dei leak arrivati in Rete nelle ultime ore sembrano anticipare quali saranno gli starter dell'ottava generazione dei Pokémon. Dal web sono emersi, quindi, quelli che potrebbero essere i ...

Pokémon Ultrasole e Ultraluna protagonisti di uno sconto imperdibile : Fan di tutto il mondo dei Pokémon, unitevi! Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna sono acquistabili su Amazon a un prezzo davvero imperdibile. I due titoli per Nintendo 3DS sono soggetti al 33% di sconto sulle pagine del noto retailer online. Inseriti a listino al prezzo standard di 44,99€, entrambi i prodotti possono essere acquistati adesso a meno di 30€. Non sappiamo fino a quando saranno estesi gli sconti, quindi il consiglio è ...

Utili consigli per affrontare Aggron in Pokémon GO : nuovo Raid Boss davvero ostico : Gennaio non ha regalato fino a questo momento grandissime novità per gli allenatori di Pokèmon GO in possesso di un device Android o iOS, fatta eccezione per gli eventi che abbiamo trattato anche nella giornata di ieri sulle nostre pagine. Oggi 24 gennaio, però, tocca necessariamente prendere in esame un aggiornamento automatico che potrebbe far piacere a tanti utenti, visto che sta facendo il suo ingresso in campo un personaggio invocato a gran ...

Secondo evento Pokémon GO Community Day stabilito per febbraio : data - orario e creatura rara disponibile : Dopo il grande successo del primo evento Pokémon GO Community Day che ha appena avuto luogo questa domenica 21 gennaio, ecco che gli sviluppatori di Niantic, solo qualche ora fa, hanno svelato la prossima data per l'appuntamento speciale con il gioco mobile. Come promesso, la nuova occasione di gioco sarà mensile e difatti c'è una un nuovo giorno da segnare in calendario, solo tra una manciata di settimana. Il prossimo Pokémon GO Community ...

Bayonetta 3 e Pokémon per Switch in arrivo nel 2018? : Dopo un 2017 ricchissimo, i possessori di Nintendo Switch guardano al 2018 e tra i titoli in arrivo sulla console Nintendo spiccano sicuramente due IP attesissime, l'annunciato RPG dei Pokémon e Bayonetta 3, che ha lasciato tutti a bocca aperta dopo essere stato rivelato a sorpresa durante i The Game Awards 2017.Entrambi al momento non sono corredati da una data di lancio ufficiale, ma secondo alcuni un recente sondaggio diffuso da Nintendo ...

Tutti i segreti su Kyogre e Community Day per Pokèmon GO da oggi 13 gennaio : La settimana che volge al termine ci ha presentato fondamentalmente due novità con Pokèmon GO. La prima l'abbiamo riportata qualche giorno fa, in merito al supporto sospeso per alcuni device iPhone ed iPad tra non molto tempo, con Tutti gli approfondimenti del caso. La seconda è stata ufficializzata proprio nel corso delle ultime ore e riguarda l'arrivo sulla scena di Kyogre, Pokémon Leggendario di tipo Acqua, che sarà disponibile all'interno ...