Picchia la moglie e porta via con sé i tre figli minorenni | arrestato

Napoli - Picchia e deruba la moglie e rapisce i tre figli : arrestato - in casa aveva un coltello : L'uomo, 33 anni, sarà processato per direttissima

Roma - già condannato per maltrattamenti - continua a Picchiare la moglie e la sequestra in casa : Già condannato per maltrattamenti alla moglie, continuava ad aggredirla e a minacciarla. Gli agenti della IV sezione della squadra mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro donne, minori ...

Rapina in villa - moglie medico Picchiata : ANSA, - BENEVENTO, 24 MAR - La moglie di un medico di Amorosi , Benevento, , che ieri sera era sola in casa, è stata picchiata e minacciata da due malviventi - pare con accento straniero - che con il ...

A 80 anni Picchia moglie - arrestato : ANSA, - SAVONA, 14 MAR - Un uomo di 80 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri di Celle Ligure , Savona, per maltrattamenti nei confronti della moglie. I militari, intervenuti in seguito ...

Ivrea - Picchia la moglie 18enne fino a farla svenire. La ragazza viveva segregata in casa : A processo un trentenne albanese accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona. La giovane moglie non poteva avere neppure il telefono: per chiamare i parenti era costretta ad andare dalla vicina di casa.Continua a leggere

Ivrea - Picchia la moglie fino a farla svenire : A processo un trentenne albanese accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona. La donna, 18 anni, viveva da reclusa

Picchia la moglie e poi va a bere al bar : VALSUGANA. Picchiata, umiliata pubblicamente da quando i figli erano piccoli. Ha vissuto così, per 15 anni, una donna residente in Valsugana fino a quando, nei giorni scorsi, il marito aguzzino è ...

“Carabinieri. Il mio vicino sta Picchiando la moglie”. In realtà esultava per il gol della Juve : È accaduto a Poirino, nel torinese. Alla rete di Dybala contro il Tottenham in Champions League, l'esplosione di gioia ha fatto scattare il falso allarme. E sono arrivati i carabinieri.Continua a leggere

Napoli - Picchia la moglie davanti alla polizia poi colpisce gli agenti : arrestato : Gli agenti della polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato H.Z., di 23 anni, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, resistenza a Pubblico ...

Picchia la moglie poi chiama carabinieri e ambulanza : 'Correte - le ho fatto male' : La violenza è esplosa improvvisa, per futili motivi, forse la gelosia. Un cinquantenne ha alzato le mani sulla moglie, coetanea, e l'ha Picchiata selvaggiamente mandandola all'ospedale. È avvenuto ...

Picchiava la moglie davanti ai figli : intervengono polizia e tribunale : La polizia ha proceduto all'esecuzione dell'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Livorno, a seguito delle indagini compiute dalla squadra mobile e coo

Picchia la moglie con un mattarello : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Picchia la moglie con un ...

Roma - Picchiava la moglie e la nutriva con molliche di pane : Un uomo ha picchiato e seviziato la moglie per più di 20 anni. Entrambi 73enne vivevano a Roma, in una casa nel quartiere di Torpignattara, dove la donna subiva continue violenze e si nutriva soltanto dei pezzi di pane che gli lanciava suo marito.Il marito, si legge sul Corriere della Sera, abusava spesso di alcolici e prendeva a calci e pugni la donna quando questa si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui. In aprile, una delle ultime ...