Piazza Affari chiude in positivo | Ftse Mib guadagna lo 0 | 90%

Piazza Affari chiude positiva - denaro su Exor e FCA : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato Bot semestrali per 6 miliardi di euro a un rendimento medio del -0,430%, -2,7 centesimi rispetto a un mese fa. La domanda ha superato il ...

Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente : Teleborsa, - Seduta in rally a Piazza Affari , che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee dopo il finale positivo di Tokyo e Wall Street. A galvanizzare gli investitori il possibile ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Leonardo : Brilla la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che passa di mano con un aumento del 2,85%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari apre in rialzo : Ftse Mib +1 - 48% a 22.336 punti : Piazza Affari ha aperto la seduta in rialzo. All'inizio delle contrattazioni il Ftse Mib segna un progresso dell'1,48% a 22.336 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre principali Borse ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova il rimbalzo (27 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 04:04:00 GMT)

Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib -1 - 24% - pesano le banche : Chiusura in calo per la Borsa di Milano, sulla scia delle altre piazze europee. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,24% a 22.011,76 punti mentre l'All Share è in calo dell'1,22% a 24.237,60 punti. Nel ...

Wall Street rimbalza - l'Europa no : Piazza Affari la peggiore : ... visto che, per l'Eurozone economic outlook di Ifo Institut e Istat, l'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea con la crescita dell'economia mondiale e del commercio ...

Vola a Piazza Affari IGD : Protagonista IGD , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,41%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IGD più pronunciata rispetto ...

Piazza Affari : in forte denaro EI Towers : Prepotente rialzo per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che mostra una salita bruciante del 2,61% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia l'ultima settimana del mese (26 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 03:42:00 GMT)

FINANZA/ Mosse di Trump - Fed e incertezza politica : cocktail amaro per Piazza Affari? : Rialzo dei tassi, dazi, caso Facebook: dagli Usa arrivano scossoni. E anche in Europa i listini frenano. Il consiglio è: meglio stare alla finestra.

Piazza Affari chiude in leggero calo : Giornata nervosa sui mercati europei dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di imporre dazi che per ora risparmiano l'Europa, ma colpiscono la Cina e affondano le piazze asiatiche. ...

Leonardo in rialzo a Piazza Affari : Molti operatori del settore anche europei collaborano comunque con i più importanti progetti militari USA e di società statunitensi nel mondo, pertanto in questa direzione il comparto potrebbe ancora ...