Per DxOMark Xiaomi Mi Mix 2S scatta foto di qualità come l’iPhone X e vicine a Galaxy S9

hwbrain

: #Samsung Galaxy S9 sale in cima alle classifiche di DxOMark per qualità fotografica complessiva @YLinko - 00000000R0B : #Samsung Galaxy S9 sale in cima alle classifiche di DxOMark per qualità fotografica complessiva @YLinko - YLinko : Samsung Galaxy S9 sale in cima alle classifiche di DxOMark per qualità fotografica… -

(Di martedì 27 marzo 2018)ha recensito il nuovoMi MiX 2S affermando che il dispositivodisimili all’iPhone X e moltoalla doppia camera delS9 Plus.In questi ultimi minuti in Cinasta presentando il nuovo Mi MiX 2S, la versione migliorata dell’attuale Mi Mix 2 già in commercio da qualche mese, ed acquistabile pure in Italia.Ebbene ancora prima della fine dell’annuncio ufficiale del dispositivo, il sito esperto ingrafia e registrazione videoha stabilito che loMi Mix 2S riesce aredimolto simili a quelle dell’iPhone X e si avvicina a quellete dalS9 Plus. PerMi Mix 2Sdil’iPhone X eS9 Plus at HWBrain.it.