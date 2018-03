Per Di Maio e Salvini ora c' è da sporcarsi le mani

Confronto Lega - M5s Per il governo. Di Maio : 'Premier? Io non ci rinuncio' : Si va verso l'intesa sui programmi ma manca ancora da sciogliere il nodo sul nome per Palazzo Chigi. Salvini apre al reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei pentastellati -

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-LEGA/ Salvini apre a Di Maio : “Patto Per ricucire l'Italia” : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:48:00 GMT)

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - Perché secondo Minzolini insieme si suicideranno : L'ipotesi di un governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle nasce sin da subito sotto cattivissime stelle. I presupposti perché l'accordo possa saltare ben prima di essere stretto ci sarebbero tutti, ...

Le mosse di Salvini Per andare al governo con Di Maio : Roma, 26 mar. , askanews, Non ci sono più soltanto le reciproche dimostrazioni di fiducia e affidabilità, 'bollinate' persino da Beppe Grillo. In parallelo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio continuano a ...

Le grandi manovre Per il governo : Salvini e Di Maio cercano il Pd : Una settimana di pausa pasquale e un'altra che verrà spesa per far metabolizzare ai rispettivi elettorati che non potrà esserci un esecutivo tutto grillino con premier Luigi Di Maio e tantomeno un ...

DI MAIO-CENTRODESTRA - GRILLO ‘LODA’ SALVINI/ Governo - tra il nodo premier e le aPerture Lega-M5s : Governo, Di Maio apre al Centrodestra mentre Beppe GRILLO "loda" SALVINI e il suo mantenere promesse: le aperture di M5s-Lega-Berlusconi sui temi in programma e il nodo premier(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Il piano di Salvini e Di Maio Per liberarsi di Berlusconi Video : Dopo l’accordo tra centrodestra e M5S sull’elezione dei presidenti delle Camere, il leader pentastellato, Luigi Di Maio [Video], e quello leghista, Matteo Salvini, secondo tutti i retroscena usciti nelle ultime ore, stanno cercando di trovare una quadra per rendere possibile la formazione di un nuovo governo. Secondo entrambi, però, anche se con modalita' diverse, lo scoglio più ostico da superare è rappresentato non tanto da Forza Italia, ...

Di Maio studia le mosse Per il governo : 'Pronto a parlare con tutti' : 'Parlo con tutti'. È il mantra di Luigi Di Maio che da giorni, e tanto più all'indomani del patto di ferro stretto con la Lega sulle presidenze, non intende affatto restare imbrigliato nella rete di ...

Duello Di Maio-Salvini Per diventare premier : prove d'intesa di governo : Una scelta che ha anche un sapore elettorale perché porta a capo della Camera il volto storico del Movimento e preannuncia quella rivoluzione nei costi della politica promessa da tempo. Niente, ...

Di Maio - "Salvini mantiene parola"/ Sfida M5s-Lega Per Governo : "dialogo con tutti". Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, 'Matteo Salvini mantiene parola data': ora Sfida M5s-Lega per Governo, 'parliamo con tutti, sarò premier'. Consultazioni post-Pasqua.

Duello Di Maio-Salvini Per diventare premier : prove d'intesa di governo : Il giorno dell'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alla guida di Senato e Camera è anche il giorno del duplice patto che indirizza M5S e Lega sulla strada per il...

Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo - Di Maio : “E’ aPerta a tutti” : Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo, Di Maio: “E’ aperta a tutti” “Abbiamo sempre detto che la partitasulle presidenze e’ slegata da quella del governo, ma da oggi chivuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forzaaffidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta peril bene […]

Parlamento : Verdini - ripartire da Nazareno Per evitare 18 brumaio : Roma, 25 mar. , AdnKronos, 'Siamo decisamente entrati in un mondo nuovo e inesplorato, in una Terra di nessuno e senza bussole certe, dentro una navigazione a vista nel mare in tempesta della democrazia dove comandano i venti impetuosi della novità. Avendo le ...