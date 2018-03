Pensioni | conti a rischio | legge Fornero e soglia d' accesso | cosa potrebbe cambiare

Il monito della Bce : riforma Pensioni o conti a rischio : ULTERIORI RIFORME Nella zona euro 'l'implementazione di ulteriori riforme in questa area si rivela essenziale e non deve essere differita, anche in vista di considerazioni di economia politica', ...

BCE : la riforma delle Pensioni serve per non mettere a rischio i conti Video : I bilanci dei vari Paesi membri dell'#Unione Europea non possono prescindere da una riforma pensionistica seria. Ad affermarlo è la Banca Centrale Europea in un articolo del suo ultimo bollettino economico. La #bce spinge sull'acceleratore e invita tutti i Paesi membri, quindi anche l'Italia, a dare to ai cambiamenti avviati con le recenti riforme degli ultimi anni [Video]. E ne spiega, ovviamente, anche le ragioni fondamentali. Vediamo di ...

BCE : la riforma delle Pensioni serve per non mettere a rischio i conti : I bilanci dei vari Paesi membri dell'Unione Europea non possono prescindere da una riforma pensionistica seria. Ad affermarlo è la Banca Centrale Europea in un articolo del suo ultimo bollettino economico. La Bce spinge sull'acceleratore e invita tutti i Paesi membri, quindi anche l'Italia, a dare seguito ai cambiamenti avviati con le recenti riforme degli ultimi anni. E ne spiega, ovviamente, anche le ragioni fondamentali. Vediamo di capire ...

Bce : riforma Pensioni o conti a rischio : ULTERIORI RIFORME - Nella zona euro "l'implementazione di ulteriori riforme in questa area si rivela essenziale e non deve essere differita, anche in vista di considerazioni di economia politica", ...

RIFORMA Pensioni/ I nemici della Legge Fornero e la speranza per i conti italiani : Si continua a parlare di RIFORMA delle PENSIONI dopo le elezioni, per via anche delle considerazioni del Fondo monetario internazionale sull’Italia. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:07:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ L'invito del Papa e le ombre sui contratti a tempo indeterminato, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI/ I numeri e i consigli da "brivido" del Fmi, di G. Cazzola

Tagli alle Pensioni - via gli assegni alle mamme e le tredicesime : proposta la nuova "dieta" per i conti italiani : Le nostre pensioni costano troppo. Incidono sui conti pubblici perennemente gravati dal debito pubblico in una misura che continua ad attirare l'attenzione degli osservatori internazionali. Un nuovo ...

Pensioni in fuga - un trend in continua crescita Video : Mollare tutto per andare a vivere gli anni della propria pensione all'#estero? Se fino a qualche anno fa poteva sembrare un'ipotesi da bar, le ultime rilevazioni statistiche ed i report elaborati dai ricercatori di settore indicano che qualcosa è cambiato. Certo si tratta di un fenomeno che non deve essere generalizzato e che riguarda ancora una parte contenuta della platea dei pensionati [Video], ma sarebbe altrettanto superficiale liquidare la ...

RIFORMA Pensioni/ Proietti : estendere sconti contributivi per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Proietti: estendere sconti contributivi per le donne. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 marzo(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:29:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Profumo : Leonardo - nessun impatto sui conti dai prepensionamenti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Profumo: Leonardo, nessun impatto sui conti dai prepensionamenti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 marzo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:06:00 GMT)

Pensioni ultime news : Quota 41 e 100 impossibili? L'UE lancia l'allarme conti Video : Dopo le elezioni del 4 marzo si continua a parlare di possibili coalizioni di governo e nelle discussioni sui programmi è fondamentale quella sulla riforma #Pensioni che in pratica tutti i partiti, PD escluso, dicono di voler attuare. Modificare profondamente se non addirittura cancellare la Legge Fornero è la parola d'ordine, per quel che riguarda le politiche previdenziali, sia della coalizione di centrodestra, in particolare della Lega di ...

Pensioni - Draghi : stop legge Fornero? Conti pubblici importantissimi - le novità Video : L’idea di un possibile abolizione della riforma #Pensioni della Fornero preoccupa non poco la troika. L’abolizione della legge Fornero sarebbe tra le misure preferite dagli italiani, come in un certo senso dimostra anche il successo elettorale del Movimento 5 stelle [Video] guidato da Luigi Di Maio e della Lega guidata Matteo Salvini che in campagna elettorale hanno molto insistito sulla riforma Pensioni proponendo la Quota 100 per tutti, la ...

Riforma Pensioni/ I conti che bloccano M5S e Lega (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 8 marzo. I conti che bloccano Movimento 5 Stelle e Lega. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:01:00 GMT)

Riforma Pensioni/ I conti che frenano gli interventi sulla previdenza (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 7 marzo. I conti che frenano gli interventi sulla previdenza. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:52:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Cottarelli : continua a salire la spesa Pensionistica (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Cottarelli: continua a salire la spesa PENSIONIstica. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 febbraio(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:57:00 GMT)