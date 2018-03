Pd | Calenda | stop lotte tra caminetti e gigli Martina?Più sentito

Pensioni - stop Fornero? Calenda : Salvini e Di Maio governino - le novità Video : Riforma #Pensioni, fisco, euro, reddito di cittadinanza: il Partito democratico incalza il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che dopo la sconfitta elettorale dei dem alle politiche del 4 marzo ha preso con tanto di festa mediatica la tessera del partito di Matteo Renzi oggi affidato al segretario reggente Maurizio Martina per una guida di transizione collegiale verso il congresso e le primarie, ...

Embraco - Calenda : ok stop a licenziamenti : 14.50 "Raggiunto l'accordo sulla sospensione dei licenziamenti per avere il tempo di operare sulla reindustrializzazione su cui Embraco e Whirlpool si sono impegnate". Così il ministro dello Sviluppo Economico,Calenda sulla trattativa per i 500 licenziamenti del sito di Riva di Chieri."Siamo soddisfatti,ora obiettivo è la reindustrializzazione". Stipendio pieno garantito ai lavoratori per tutto 2018.Gentiloni twitta:accordo importante per ...

Whirlpool : Calenda - c'è accordo - stop licenziamenti e reindustrializzazione : Roma, 2 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo raggiunto un accordo sulla sospensione dei licenziamenti per avere il tempo di operare una reindustrializzazione su cui si sono impegnate Embraco e Whirlpool anche economicamente. In questo periodo i lavoratori prenderanno lo stipendio pieno, non ci sarà dunque né

Embraco : Calenda - no a stop licenziamenti : Alla proposta del governo su stop licenziamenti e cig , "Embraco ha risposto negativamente, si conferma un atteggiamento di totale irresponsabilità dell'azienda. Le loro motivazioni dimostrano una ...