Pd | Zanda | Marcucci buon capogruppo per compito non facile

meteoweb.eu

: #Delrio e #Marcucci ottime scelte, senza nulla togliere a Zanda #capigruppo - deiGuildiverni : #Delrio e #Marcucci ottime scelte, senza nulla togliere a Zanda #capigruppo -

(Di martedì 27 marzo 2018) Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Andreaè stato un ottimo senatore e farà bene ildel Pd al Senato, così come Graziano Delrio sarà unpresidente dei deputati alla Camera”. Lo afferma iluscente Dem a palazzo Madama, Luigi. “Andrea-aggiunge- troverà nel gruppo ottimi collaboratori che hanno ben lavorato nella scorsa difficile legislatura e che saranno decisivi nell’aiutarlo in uncertamente non. Ad Andrea e Graziano faccio i miei migliori e affettuosi auguri dilavoro”. L'articolo Pd:pernonsembra essere il primo su Meteo Web.