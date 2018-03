Pd | spunta ipotesi Guerini e Bellanova

Pd - per i capigruppo di Camera e Senato spunta l'ipotesi Delrio-Nanninicini : ROMA - Nell'empasse del Pd sui capigruppo parlamentari spunta la proposta di una coppia che può sparigliare i giochi: si tratta di Graziano Delrio alla Camera e Tommaso Nannicini al Senato.Se dovesse ...

Fabrizio Frizzi morto per emorragia cerebrale - ma spunta una nuova ipotesi : ecco quale potrebbe essere la vera causa del decesso : Nelle ultime ore si fa strada una nuova ipotesi sul decesso di Fabrizio Frizzi: ancora nessuna conferma ufficiale Ieri mattina la terribile notizia: è morto Fabrizio Frizzi, all'età di 60 anni a causa ...

Salvini ora medita il passo indietro - spunta l'ipotesi del papa nero : Il «dovere» e la «voglia» sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il «dovere» è del leader...

Salvini ora medita il passo indietro - spunta l'ipotesi del papa nero : Il 'dovere' e la 'voglia' sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il 'dovere' è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo ...

Parlamento bloccato sulle presidenze. E al Senato spunta l'ipotesi Zanda : ROMA - In aula si sfila e si vota scheda bianca . Si prende tempo perchè dietro le quinte partiti e gruppi parlamentari lavorano per trovare una soluzione al rebus delle presidenze. I grillini hanno ...

Salvini e il patto con Di Maio : braccio di ferro sulla premiership. E spunta l’ipotesi di un terzo nome : Chissà se nei colloqui quotidiani con Silvio Berlusconi il leader della Lega gli ha spiegato tutti i suoi piani per trovare una maggioranza di governo. Compresi i piani B e C. Una cosa è certa: Matteo Salvini ripete come un mantra che «senza i 5 Stelle sarà difficile trovare una soluzione» al rompicapo post-elettorale. L’intesa deve passare per for...

Il caso di Davide Astori e il rebus del 'cuore d'atleta'. spunta l'ipotesi del 'difetto genetico' : ... Malagò: 'Scelta giusta e doverosa' 4 marzo 2018 Nessun commento Astori, 31 anni, è deceduto nella notte a Udine Leggi Tutto » Tragedia nel mondo del calcio, nella notte morto il capitano della ...

“Li hanno mangiati”. Italiani scomparsi in Messico : una notizia spaventosa. Sono trascorsi 37 giorni e dei napoletani venduti dai poliziotti per 43 euro ai narcos non si è saputo nulla. Adesso spunta fuori l’ipotesi più mostruosa : Nuove agghiaccianti risvolti nel caso dei tre napoletani spariti in Messico. Dallo scorso 31 gennaio non si hanno più notizie riguardo a Raffaele Russo, il figlio Antonio ed il nipote Vincenzo Cimmino che a quanto pare, gli indizi Sono sempre più forti, Sono stati consegnati ai narcos del locale cartello Nueva Generación di Jalisco, venduti probabilmente dai quattro poliziotti messicani finiti sotto indagine ed a processo. Quello che però ...

Tivoli - morto il 14enne vittima del blackout. Ma ora spuntano nuove ipotesi : È morto il ragazzo di 14 anni di Tivoli che venerdì sera è stato trovato privo di sensi dal padre nel bagno di casa e salvato da una pattuglia delle forze dell'ordine. L'adolescente si era impiccato con il cavo della sua play station, cercando di emulare il gioco del "blackout" per provare il brivido che si sente quando ci si riprende da un arresto cardiaco.Ricoverato d'urgenza al Gemelli, nel reparto di Terapia ...

Governo 5 stelle - si rafforza il 'fronte interno'. spunta l'ipotesi Damiano Tommasi - di P.Salvatori e G.Cerami - : L'economista Lorenzo Fioramonti potrebbe andare all'Economia o allo Sviluppo economico. Gode della stima del leader, e dopo un primo periodo di grande esposizione mediatica, a seguito di una non ...

Governo a 5 stelle - si rafforza il fronte interno. spunta l'ipotesi Damiano Tommasi : Un vento gelido spazza Roma, mentre Luigi Di Maio è asserragliato con lo staff al gran completo al primo piano del suo comitato elettorale, in una brutta palazzina ocra a due passi dall'ambasciata americana e dalla dolcissima via Veneto.Sono ore febbrili per il Movimento 5 stelle e per il suo leader. In ballo c'è la definizione della squadra di Governo, e la promessa di annunciarla prima delle elezioni. Momenti ingarbugliati, nei ...

Rimborsopoli M5S - Di Maio fa il duro ma spunta l'ipotesi condono : 'Errori tecnici'. La credibilità politica trattata, anche questa, come un software che si può inceppare. È la spiegazione con la quale il M5S sta salvando la senatrice Barbara Lezzi e con la quale proveranno a salvare anche Giulia ...

spunta l’ipotesi Laura Pausini a Sanremo 2019 : al via il toto-nomi all’indomani della kermesse : Laura Pausini a Sanremo 2019? L'ipotesi ha iniziato a farsi largo dopo la conclusione dell'ultima kermesse canora, che ha sancito il successo del format studiato da Claudio Baglioni. L'artista di Solarolo, prossima al rilascio di un nuovo album e con un singolo in radio, potrebbe quindi approdare sulle tavole del Festival di Sanremo come conduttrice, andando ad attingere dalla sua esperienza in Laura e Paola, che la incoronò come personaggio ...

Pamela Mastropietro - spunta ipotesi stupro : Asportato e ripulito il pube : Sul caso di Pamela Mastropietro - la 18enne fuggita da una comunità terapeutica e ritrovata smembrata in una valigia - c'è ancora molto da chiarire. Le ricostruzioni degli inquirenti fanno emergere particolari scioccanti e macabri dei momenti successivi all'omicidio.L'orrore sul corpoInnocent Oseghale, il 29enne nigeriano ex rifugiato residente a Macerata è al momento l'unico indagato. L'uomo dopo aver fatto a pezzi il ...