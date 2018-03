Pd | Ricci | amministratori protagonisti ricostruzione partito

meteoweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Si è svolta oggi al Nazareno l'assemblea deglilocali delDemocratico. Erano presenti alla riunione oltre 150 rappresentanti dei territori. Si legge in una nota del Pd.'I sindaci e glidel Pd sono una grande energia locale per la ripartenza – ha dichiarato il responsabile Enti Locali, Matteo– sanno che cosa è una politica popolare per contrastare i populisti, sono portatori di un cambiamento concreto e sanno tenere insieme il centro sinistra e il civismo. Saranno quindi sempre piùnella fase die punti di riferimento per il Pd nazionale".