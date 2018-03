Pd | per i capigruppo di Camera e Senato spunta l' ipotesi Delrio-Nanninicini

Oggi in Parlamento assemblee gruppi per elezioni capigruppo : Oggi in Camera e Senato si riuniscono le assemblee dei gruppi parlamentari per l'elezione dei capigruppo. M5s e Lega trattano intanto sul nuovo governo con Matteo Salvini che si dice pronto a fare il ...

Martina : "per capigruppo scelta unita" : 22.48 Per i presidenti dei gruppi parlamentari il Pd lavora ad una scelta "plurale e unita". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Martina. "Abbiamo bisogno di costruire tutti insieme proposte unitarie e sono convinto che le faremo, a partire dalla scelta dei capigruppo". In questi giorni abbiamo assistito alle prove generali di governo tra Lega e M5S. Ora dicano chiaramente come intendono farlo, avendo anche programmi in completa ...

Bernini e Gelmini in pole come capigruppo per Forza Italia. Nel Pd i renziani puntano su Guerini e Marcucci - ma la minoranza non ci sta : Anna Maria Bernini al Senato, Maria Stella Gelmini alla Camera. È questo lo schema che si sta consolidando all'interno di Forza Italia in vista della scelta dei capigruppo. Anzi, delle capigruppo. Due donne con una lunga carriera nel partito, per aprire una fase di rinnovamento ritenuta più che mai necessaria. Il movimento di Silvio Berlusconi, malgrado l'elezione di una propria rappresentante alla guida di Palazzo Madama, è ...

Stretta finale per i capigruppo - ecco i nomi in ballo per le nomine : ROMA. Per una volta uniti, almeno nella scelta dei capigruppo: è la missione del giorno per il Pd, che come tutti gli altri partiti rappresentati in Parlamento ha ormai ventiquattrore per scegliere a ...

Forza Italia - resa dei conti per i capigruppo : Berlusconi si smarca : In altri tempi sarebbe stata poco più che una formalità. Domani i gruppi di Forza Italia si riuniranno per eleggere i presidenti: alla Camera toccherà quasi certamente a Maria Stella Gelmini, per il ...

Pd : Martina - per capigruppo serve sforzo unitario : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Per la nomina dei capigruppo parlamentari “mi sento responsabile di una proposta unitaria, che chieda al mio partito di non dividersi”. Lo dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di ‘In mezz’ora in più’.“Vuol dire -spiega- scegliere persone giuste in un momento come questo e fare tutti insieme uno sforzo di unità. Andrà fatta una proposta e chiedere anche ...

Pd : Martina - per capigruppo serve sforzo unitario : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Per la nomina dei capigruppo parlamentari “mi sento responsabile di una proposta unitaria, che chieda al mio partito di non dividersi”. Lo dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di ‘In mezz’ora in più’.“Vuol dire -spiega- scegliere persone giuste in un momento come questo e fare tutti insieme uno sforzo di unità. Andrà fatta una proposta e chiedere anche ...

Camere - Fi a summit capigruppo per parlare solo di Vicepresidenti : Roma, 22 mar. , askanews, Forza Italia, insieme alle delegazioni di Lega e Fdi, andrà all'incontro con i capigruppo convocato dal M5s ma per dire che in quella sede è disponibile a parlare solo di ...

"Romani per noi è invotabile - si riuniscano tutti i capigruppo" : Un nuovo giro di incontri, relativo ai capigruppo, per ristabilire un dialogo che porti all'individuazione di figure di garanzia. E' la road map che Luigi Di Maio propone, dalla sua pagina Facebook, per uscire dallo stallo sulle presidenze delle Camere. "Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all'individuazione dei Presidenti delle Camere. Il Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di ...

Redditi - Grasso batte Boldrini. Zeller 'paperone' dei capigruppo : Roma, 16 mar. , askanews, Pietro Grasso sopravanza nettamente Laura Boldrini nella classifica dei Redditi dei parlamentari, come risulta dalla documentazione fiscale e patrimoniale pubblicata sui siti ...

Redditi - Grasso batte Boldrini. Zeller "paperone" dei capigruppo : Roma, 16 mar. , askanews, - Pietro Grasso sopravanza nettamente Laura Boldrini nella classifica dei Redditi dei parlamentari, come risulta dalla documentazione fiscale e patrimoniale pubblicata sui ...

I capigruppo M5S : "Sulla presidenza delle camere aperture da Lega e Pd" : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo designati dal M5S, hanno oggi incontrato i rappresentanti delle altre forze politiche per parlare delle elezioni dei presidenti delle due camere. I due esponenti del Movimento 5 Stelle si sono confrontati con Pietro Grasso (Leu), Maurizio Martina e Lorenzo Guerini (Pd), Giancarlo Giorgetti (Lega Nord) e Renato Brunetta (Fi). Durante i colloqui hanno ribadito la volontà di affrontare queste ...

Capigruppo M5S incontrano altri partiti : a noi presidenza della Camera. Apertura di Pd e Lega : I Cinque stelle hanno terminato il giro di consultazioni con gli altri partiti sulla presidenza di Camera e Senato e i Capigruppo Toninelli e Grillo pochi minuti fa alla stampa hanno comunicato l'Apertura di Pd e Lega sulla presidenza di montecitorio al movimento..

I capigruppo M5s incontrano i vertici Pd. Gentiloni 'per dare futuro al Paese servono serietà e coraggio' : ROMA - Rimasto finora in silenzio, il premier Paolo Gentiloni interviene per la prima volta dopo il voto nel dibattito sul futuro governo. Mentre i capigruppo del M5s, Giulia Grillo e Danilo Toninelli,...