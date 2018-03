Pd | Marcucci e Delrio nuovi capigruppo | ritratto di due renziani diversi

Pd - Delrio capogruppo alla Camera. Al Senato c'è Marcucci : Graziano Delrio e Andrea Marcucci sono stati eletti capigruppo del Pd alla Camera e al Senato per acclamazione delle assemblee dei deputati e dei Senatori. «Vogliamo provare tutti...

Pd : Martina - buon lavoro a Delrio-Marcucci - avanti uniti : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “buon lavoro a @graziano_delrio e @AndreaMarcucci nuovi capigruppo @pdnetwork. avanti, uniti”. Lo scrive su twitter il reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Pd: Martina, buon lavoro a Delrio-Marcucci, avanti uniti sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd - eletti capigruppo. Martina : “Delrio-Marcucci? Niente conta - abbiamo fatto scelte di squadra” : Saranno Graziano Delrio e Andrea Marcucci i capigruppo del Pd alla Camera e al Senato nella XVIII legislatura. Il secondo, in particolare, un renziano ortodosso sul quale le minoranze avevano già protestato. Ma Maurizio Martina, segretario reggente, ha spiegato: “abbiamo fatto scelte di squadra, qui alla Camera c’è stata unanimità”. “Quanto ha pesato la volontà di Renzi su Marcucci? Ma no…”, ha poi tagliato ...

Capigruppo - FI sceglie Bernini e Gelmini. Compromesso Pd : sì al ticket Marcucci-Delrio : Bernini e Gelmini presidenti dei senatori e dei deputati di Forza Italia, mentre Giulia Grillo è capogruppo dei Cinque Stelle alla Camera, Toninelli al Senato. Il Pd punta su Marcucci e Delrio, che spiega: «Guerini generoso, ha fatto un passo indietro». Rampelli confermato a Montecitorio per Fratelli d'Italia, Giorgetti per la Lega

