Pd | Graziano Delrio eletto capogruppo alla Camera Il renziano Andrea Marcucci proposto

: In bocca al lupo e un grande incoraggiamento a @graziano_delrio nuovo Presidente del Gruppo @pdnetwork alla Camera #ripartiamo - AndreaRomano9 : In bocca al lupo e un grande incoraggiamento a @graziano_delrio nuovo Presidente del Gruppo @pdnetwork alla Camera #ripartiamo - paolocad01 : RT @AnnaLeonardi1: Io ve l'avevo detto eh... ?? Auguri al bravissimo @graziano_delrio, nuovo capogruppo del @pdnetwork alla Camera dei deput… - Irishsara1980 : @danieledvpd @AlessiaMorani @graziano_delrio @Deputatipd Mi sento di star tranquilla, se sarà Marcucci al Senato -

(Di martedì 27 marzo 2018)sarà ildel Pdnella legislatura appena iniziata. Il ministro dei Trasporti uscente è statoper acclamazione dall’assemblea dei deputati dem.è il secondo nomedal reggente Maurizio Martina per il Senato. La coppia di nomi ha rappresentato la mediazione per evitare di andareconta, con i renziani pronti al voto segreto, forti di almeno 32 voti su 54 al Senato e di una settantina su 111. Un’altra spaccatura che avrebbe messo ulteriormente in crisi il Pd dopo la botta delle urne. “Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra e l’unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito”, ha spiegato Martina prima dell’inizio dell’assemblea. Nelle scorse ore, oltre ai ...