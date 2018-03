Pd | Delrio capogruppo Camera | Marcucci al Senato

Pd : Delrio eletto capogruppo Camera per acclamazione : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Graziano Delrio è il nuovo capogruppo del Pd alla Camera . L’assemblea dei deputati lo ha eletto per acclamazione . L'articolo Pd: Delrio eletto capogruppo Camera per acclamazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd - Graziano Delrio eletto capogruppo alla Camera. Andrea Marcucci proposto per il Senato : Graziano Delrio sarà il capogruppo del Pd alla Camera nella legislatura appena iniziata. Il ministro dei Trasporti uscente è stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei deputati dem. Andrea Marcucci è il secondo nome proposto dal reggente Maurizio Martina per il Senato. La coppia di nomi ha rappresentato la mediazione per evitare di andare alla conta, con i renziani pronti al voto segreto, forti di almeno 32 voti su 54 al Senato e di ...