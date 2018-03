Pd | capigruppo | Delrio alla Camera e Marcucci al Senato

Scelti i capigruppo - Gelmini-Bernini per Fi. Verso l’ok a Delrio-Marcucci per il Pd : Dopo la delusione elettorale, Forza Italia scommette sulle sue dirigenti per una nuova fase di rilancio. Maria Stella Gelmini è stata eletta all’unanimità capogruppo alla Camera, mentre Anna Maria Bernini al Senato....

Pd - c'è l'accordo nel partito : Delrio e Marcucci capigruppo di Camera e Senato : La decisione è arrivata dopo un braccio di ferro mediato da Martina

M5S : Di Maio premier o nessun governo. Pd - Delrio-Nannicini ipotesi capigruppo : Le parole del deputato 5Stelle Alfonso Bonafede: «Il voto dei cittadini va rispettato». Trattative in corso tra i Democratici per l’elezione dei capigruppo

Pd - Delrio-Nannicini capigruppo Così Martina & C. piegano Renzi Marcucci vice-presidente del Senato : Matteo Renzi costretto alla resa. O meglio, Matteo Renzi costretto a trattare. I capigruppo del Pd - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare - saranno Graziano Delrio alla Camera e Tommaso Nannicini al Senato e non i fedelissimi dell'ex segretario Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci, come si ipotizzava fino a questa mattina... Segui su affaritaliani.it

Pd a rischio spaccatura sui capigruppo. Collegialità? I renziani vogliono Guerini e Marcucci (oppure Delrio e Nannicini) : Collegialità, condivisione, gestione collettiva, anche discontinuità dicono. Ma la composizione delle liste dei candidati scavalca a piè pari i risultati disastrosi delle elezioni e il Pd si prepara a votare come capigruppo in Parlamento figure di indubbia fede, renziana naturalmente. A poche ore dalle assemblee dei parlamentari di Camera e Senato i candidati in prima fila sono Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci: il primo da anni è il principale ...

Ipotesi Delrio - Nannicini per i capigruppo di Camera e Senato : A poche ore dalle assemblee di Camera e Senato convocate per eleggere i capigruppo Pd, è ancora in corso un braccio di ferro nel partito. L'Ipotesi tuttora più probabile è che vengano nominati Andrea Marcucci al Senato e Lorenzo Guerini alla Camera. Ma il reggente Maurizio Martina sta proseguendo in queste ore i colloqui e gli incontri per trovare una sintesi che consenta una scelta unitaria senza andare alla conta. In ...

Pd - per i capigruppo di Camera e Senato spunta l'ipotesi Delrio-Nanninicini : ROMA - Nell'empasse del Pd sui capigruppo parlamentari spunta la proposta di una coppia che può sparigliare i giochi: si tratta di Graziano Delrio alla Camera e Tommaso Nannicini al Senato.Se dovesse ...

Indomito Renzi : se ne va - ma non vuole perdere sui capigruppo e sul prossimo segretario Pd... Delrio? - di A. MAuro - : Indomito. Matteo Renzi se ne va dalla segreteria Pd, ma il suo non è un addio in punta di piedi. Lunedì la direzione nazionale formalizzerà il passo indietro, ma il segretario uscente vuole far pesare ...