Pd | braccio di ferro per la scelta dei capigruppo

(Di martedì 27 marzo 2018) La partita per individuare iin parlamento è iniziata. Se Forza Italia ha scelto Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, rispettivamente per la guida dei gruppi al Senato e alla Camera, nel Pd la battaglia è più aperta che mai. Renzi vuole piazzare i suoi fedelissimi, ma deve fare i conti con una fronda interna disposta ad andare fino in fondo pur di non dargliela vinta. Così potrebbe spuntare il tandem Delrio-Nannicini, il primo a Montecitorio, il secondo a Palazzo Madama. Lapreferita dai renziani è un'altra, Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci, ma un'ulteriore spaccatura in una fase già difficile per il partito, dopo il magro bottino elettorale, sarebbe oltremodo deleteria in casa dem.A mediare tra le parti c'è il segretario reggente, Maurizio Martina, impegnato nel difficile lavoro di ascolto nel tentativo di individuare una coppia in grado di evitare la ...