Paura per Fabrizio Corona | finito in ospedale | le foto La fidanzata Silvia Provvedi era

Nazionali - Paura in campo per Skrtel. Può soffocare - lo aiuta il compagno : Attimi di vero panico a Bangkok. Sul campo di calcio era in corso la partita amichevole tra Thailandia e Slovacchia. Le due Nazionali si stavano sidando in una gara valida per la King's Cup quanto al ...

Nazionali - Paura in campo per Skrtel. ?Può soffocare - lo aiuta il compagno : Attimi di vero panico a Bangkok. Sul campo di calcio era in corso la partita amichevole tra Thailandia e Slovacchia. Le due Nazionali si stavano sidando in una gara valida per la King's Cup quanto al 28 minuto del primo tempo è calato il gelo sulle panchine delle squadre.L'azione è tranquilla. Un giocatore della Thailandia è sulla fascia sinistra quando prova a cambiare gioco. Il suo tiro però colpisce da distanza ravvicinata il difensore Martin ...

Pallonata lo atterra - Paura per il calciatore. Il compagno di squadra costretto a intervenire : gli estrae la lingua : Durante la partita amichevole Slovacchia-Tailandia, vinta 3-2 dagli slovacchi, il centrocampista tailandese Chanathip Songkrasin ha colpito con una Pallonata al volto il difensore avversario Martin Skrtel, che si è accasciato al suolo privo di sensi. Il compagno di squadra Ondrej Duda si è reso conto subito della gravità della situazione e ha aperto la bocca di Skrtel per evitare che la lingua potesse soffocarlo. Sono stati istanti di tensione ...

Isola dei Famosi - Amaurys Perez ha Paura : ecco perchè : Amaurys Perez ha paura all’Isola dei Famosi: il motivo Domani sera andrà in onda la decima puntata dell’Isola dei Famosi. Nel frattempo i naufraghi continuano ad essere divisi tra Playa Dos, allietata questa settimana da Valeria Marini, e l’Isola che non c’è con Rosa Perrotta e Elena Morali. Amaurys Perez in queste ore avrebbe avuto un’esperienza poco piacevole. Intento nella pesca mattutina, il campione di ...

E’ arrivata la felicità 2 - ottava puntata : Paura per Angelica : Anticipazioni E’ arrivata la felicità 2, ottava puntata: una tenera amicizia Ieri pomeriggio è andata in onda, subito dopo Domenica In, la settima puntata di E’ arrivata la felicità 2, la sfortunata fiction di Raiuno che sta vagando per il palinsesto dalla prima puntata. Prima il martedì in prima serata, poi il mercoledì, la decisione di spostarla il sabato sera su Raidue e, infine, la scelta definitiva della Rai: le ultime puntate ...

Viaggi & Turismo - Pasqua : Paura terrorismo per un italiano su 4 : La paura del terrorismo internazionale condiziona la scelta delle destinazioni nelle festività di Pasqua di quasi un italiano su quattro (23%). È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’innalzamento delle misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Le festività – sottolinea la Coldiretti – sono un momento particolarmente delicato con milioni di italiani e turisti stranieri in Viaggio verso la Capitale e ...

Roma. Paura per allarme bomba nella Rinascente : Tensione e Paura a Roma per un allarme bomba nelle sedi della Rinascente di via del Tritone e piazza Fiume.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / Moduli - scelte e dubbi - 32^ giornata : che Paura per Andelkovic : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le scelte degli allenatori per gli 11 attesi in campo questo fine settimana, nella 32^ giornata della Cadetteria. Ben lungo l'elenco degli squalificati oggi.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:28:00 GMT)

VIDEO Marco Melandri - che Paura in Thailandia : la Ducati si scompone sul rettilineo - numeri per non cadere. Gli highlights di gara-2 : Chaz Davies ha vinto la gara2 del Round di Thailandia, seconda prova del Mondiale Superbike. Il pilota della Ducati ha trionfato precedendo le due Yamaha di Van Der Mark e Lowes. Jonathan Rea ha chiuso in quarta posizione riprendendosi la vetta del Mondiale. Impressiona la prova di Marco Melandri che ha concluso soltanto in settima posizione a causa dei tanti problemi avuti dalla sua Ducati che continuava a scodinzolare e a scomporsi ...

Caprioli sulla strada Paura per un'autista a Cologna Veneta : Caprioli sulla strada a Cologna Veneta, tanta paura per una donna che stava transitando in quel momento con la sua vettura. Un gruppo di Caprioli si trovava sul bordo della strada L'altro giorno, ...

Torino - maxi incendio distrugge azienda di recupero imballaggi : Paura per la nube nera : Il rogo si è sviluppato intorno alle 04:30 della mattina di domenica 25 marzo nei capannoni della Omnia Recuperi di strada Signagatta 37, a Pianezza. Oltre 17 mezzi dei vigili dei fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non ci sono feriti o intossicati, ma potrebbe esserci allarme ambientale. Indagini de carabinieri sulle cause.Continua a leggere

Puglia - terremoto magnitudo 3.7. Paura per le trivellazioni : “Colpa dell’air-gun”. L’Ingv : “Esclusa qualsiasi correlazione” : Un terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro al largo di Brindisi, all’altezza di Ostuni, ha svegliato i pugliesi mezz’ora dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato. Nessuna conseguenza, se non quella di scatenare la psicosi, diffusa sui social network, di una possibile correlazione tra il sisma e le trivellazioni nel mar Adriatico. Un’ipotesi scartata invece da Alessandro Amato, geologo e sismologo dell’Istituto nazionale di geofisica e ...

Justin Bieber incidente stradale/ Come sta? Grande Paura per i fan : ecco cosa è accaduto : Attimi di paura per Justin Bieber: la nota popstar è stata vittima di un incidente stradale a Los Angeles. Il cantante si è scontrato con una Land Rover, ecco Come sta(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:17:00 GMT)

Justin Bieber ha avuto un incidente stradale : Paura per il cantante : Justin Bieber incidente stradale: come sta il cantante Attimi di paura per Justin Bieber, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Los Angeles. Il cantante era a bordo della sua auto, una Mercedes-Benz G-Class, quando è stato tamponato da una Range Rover sulla Sunset Boulevard. A farlo sapere è TMZ. A quanto pare né […] L'articolo Justin Bieber ha avuto un incidente stradale: paura per il cantante proviene da Gossip e Tv.