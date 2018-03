Pasquetta all’aria aperta? Dalle punture di insetti agli sbalzi di temperatura | ecco come

meteoweb.eu

: #Pasquetta 2018 a #Taranto: musica, benessere, tramonti e attività all’aria aperta allo Yachting!… - sedicotaranto : #Pasquetta 2018 a #Taranto: musica, benessere, tramonti e attività all’aria aperta allo Yachting!… - somewherefvg : RT @ComunePalmanova: #PASQUETTA 2018 SUI BASTIONI DI #PALMANOVA Attività all’aria aperta, #giochi e #sport, punti di ristoro, visite guida… - ElisabettaScot1 : RT @ComunePalmanova: #PASQUETTA 2018 SUI BASTIONI DI #PALMANOVA Attività all’aria aperta, #giochi e #sport, punti di ristoro, visite guida… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Dopo aver aperto l’uovo e festeggiato la Pasqua con parenti e amici avete programmato la classica gita di? Se scarponcini da trekking e pranzo al sacco sono già pronti, avete pensato aprendervi cura della salute di tutta la famiglia? Ricordatevi, infatti, che un picnic in campagna, una giornata in campeggio, al lago e al mare o anche una semplice passeggiata tra i boschi possono nascondere delle piccole insidie che rischiano di rovinare la gita fuori porta.i consigli di ASSOSALUTE (Associazione Nazionale farmaci di automedicazione che fa parte di Federchimica), per evitare i malanni «rovina». Vestitevi a «cipolla» – La primavera, appena iniziata, porta con sétermici: molto frequente, in caso di brusco raffreddamento, il mal di gola con il classico bruciore e la difficoltà a deglutire. Inoltre, glitermici ci rendono più facilmente preda ...