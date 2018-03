Pasqua | scatta il piano per la sicurezza

«Niente lavoro a Pasqua». Commercio - scatta lo sciopero : BOLOGNA - sciopero a Pasqua, astensione del lavoro a Pasquetta in Emilia-Romagna. Sono le iniziative indette per le feste dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil regionali per l'1 e il ...

Pasqua - a Roma giovedì scatta Green Zone : 13.25 In vigore da giovedì il dispositivo di sicurezza a Roma,in occasione delle festività Pasquali. Tutto il centro storico, compresi Vaticano e Colosseo, sarà "Green Zone" fino al 2 aprile, con divieto di manifestazioni e cortei.Vietato il trasporto di armi, esplosivi e la circolazione di mezzi pesanti. Controlli negli stabili occupati. La decisione è giunta al termine di una riunione in Questura. In udienza con la Polizia, il Papa ringrazia ...

Cosa ha fatto scattare l'allarme terrorismo a Roma per la settimana di Pasqua : Alla vigilia della settimana Santa, che per Roma è sempre tra le più 'calde' sul fronte della sicurezza per i riti Pasquali, la Domenica delle Palme della capitale è stata agitata da un allarme bomba alla Rinascente - rivelatosi falso - e dalla segnalazione anonima di un tunisino che secondo una missiva sarebbe pronto a compiere un attentato in città. Nel mirino ci sarebbero bar, siti ...