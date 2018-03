Pasqua e Pasquetta | i sindacati | “Sciopero contro le aperture delle attività commerciali”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 marzo 2018) Come un anno fa ci saranno proteste e scioperilecommerciali nei giorni di festa.senza shopping in almeno tre regioni. Idel commercio di Cgil, Cisl e Uil scendono di nuovo in campo per rispettare e difendere il “valore sociale”feste. E per questo anche quest’anno, con diverse iniziative decise a livello regionale, Filcams, Fisascat e Uiltucs proclamano uno sciopero per la domenica di(1 aprile) e il lunedì di(2 aprile): le regioni interessate, per ora, sono Emilia Romagna, Toscana e Lazio. “La festa non si vende. Il commercio non è un servizio essenziale”, si legge nel volantino preparato dalle tre sigle sindacali toscane, su cui la foto di uovali è accompagnata dalla scritta ‘Vi romperemo le uova nel panierè. La protesta, in particolare, in Emilia Romagna ...