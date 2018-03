Pasqua e Pasquetta 2018 | le proposte della ristorazione in Italia

Pasqua e Pasquetta - i sindacati : “Sciopero contro le aperture delle attività commerciali” : Come un anno fa ci saranno proteste e scioperi contro le aperture delle attività commerciali nei giorni di festa. Pasqua e Pasquetta senza shopping in almeno tre regioni. I sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil scendono di nuovo in campo per rispettare e difendere il “valore sociale” delle feste. E per questo anche quest’anno, con diverse iniziative decise a livello regionale, Filcams, Fisascat e Uiltucs proclamano uno ...

PREVISIONI METEO Pasqua E PASQUETTA 2018/ Sabato sarà la giornata peggiore per i temporali : METEO PASQUA e PASQUETTA, prevista una divisione netta tra nord e sudi in Italia: si passa dai forti temporali del settentrione, al caldo portato da Hannibal nel meridione.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Mediaworld - sciopero "a sorpresa" : a rischio aperture a Pasqua e Pasquetta : Cresce la tensione sindacale nei negozi di Mediaworld, dove, a ridosso della Pasqua, potranno essere proclamati scioperi improvvisi con tempistiche e modalità diverse da territorio a territorio. Il...

Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta - tutti i dettagli per Domenica 1 e Lunedì 2 Aprile : 1/24 Roma ...

Meteo Pasqua e Pasquetta 2018 : vediamo dove splenderà il sole : Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2018: siamo finalmente giunti alle soglie del ponte Pasquale, festività attese da milioni di italiani per mettersi in viaggio e recarsi nelle località turistiche. Il tutto resta però condizionato dalla situazione metereologica. L'inverno ci ha abituati ad una continua altalena fra temperature che salgono e temperature che scendono, fra giornate particolarmente belle e vere e proprie ondate di brutto tempo. La ...

Pasqua e pasquetta 2018 : caccia all’uovo del drago al Castello di Gropparello (PC) : Ma quali conigli Pasquali! In un luogo magico e antico come il Castello di Gropparello, sulle colline piacentine, tra le favolose Gole del Vezzeno, le tradizionali uova arrivano con i draghi, creature mitiche che condividono lo spazio aereo dell’immaginazione intorno e dentro al maniero con folletti, principesse, maghi, orchi e cavalieri. I più coraggiosi ma anche i più diffidenti avranno la possibilità di toccare con mano l’avventura e le ...

Pasqua e Pasquetta 2018 : aperture straordinarie con attività per le famiglie al Museo Meina sul Lago Maggiore : Apertura straordinaria in occasione di Pasqua e Pasquetta 2018 del Museo Meina nel parco-chalet di Villa Faraggiana. Il grazioso complesso sul Lago Maggiore (a meno di un’ora da Milano e Varese) accoglierà, domenica 1 (dalle ore 16 alle 19) e lunedì 2 aprile (dalle ore 14.30 alle 19), grandi e piccini con allestimenti ideali per le famiglie sul tema della natura e del rispetto dell’ambiente. Lo chalet propone il percorso multimediale “Vox Horti ...

Meteo Pasqua e Pasquetta 2018 : come sarà il tempo nel weekend delle festività Pasquali : Prima di arrivare ai due giorni festivi, lo Stivale sarà toccato da una nuova perturbazione che porterà maltempo soprattutto al Centro-Nord. Per Pasqua e Pasquetta, però, si prospetta un rapido miglioramento. Anche se durante il Lunedì dell'Angelo non mancheranno le piogge.Continua a leggere

Terroristo : massima allerta a Roma per le feste di Pasqua e Pasquetta : La foto di Atef Mathlouthi che è stato accusato di terrorismo è stata distribuita e postata presso le stazioni di polizia e per le pattuglie di sicurezza in tutto il paese. Mathlouthi, che, secondo i media italiani, è stato arrestato più volte per possibili reati di droga, è stato trovato nella città di Tunisi dove vive ed è stato interrogato dalla polizia. Ha negato categoricamente le accuse, protestando contro la sua innocenza dicendo: "Io non ...

Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2018/ Temporali in arrivo - ma presto migliorerà : Meteo Pasqua e Pasquetta, prevista una divisione netta tra nord e sudi in Italia: si passa dai forti Temporali del settentrione, al caldo portato da Hannibal nel meridione.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:45:00 GMT)

METEO Pasqua E PASQUETTA 2018/ Previsioni e temperature : penisola "spaccata" in due - ma stime più ottimistiche : METEO PASQUA e PASQUETTA 2018, maltempo al Nord e sole al Sud: punte di 30° e umidità, le Previsioni in Italia per le due giornate di festa, Italia divisa.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:34:00 GMT)

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta : Un anticiclone africano spaccherà in due l’Italia a Pasqua e Pasquetta. Secondo i siti IlMeto.it e 3bMeteo, Hannibal – questo il suo nome – porterà sole e caldo su gran parte delle regioni. Ma mentre nel Sud e sulle isole il cielo rimarrà per lo più terso, a Nord la Pasqua potrebbe essere rovinata da aria più mite proveniente dal Nord Europa che, mescolandosi con quella calda di Hannibal, ...