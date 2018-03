Parlamento | oggi i nuovi capigruppo

Oggi in Parlamento assemblee gruppi per elezioni capigruppo : Oggi in Camera e Senato si riuniscono le assemblee dei gruppi parlamentari per l'elezione dei capigruppo. M5s e Lega trattano intanto sul nuovo governo con Matteo Salvini che si dice pronto a fare il ...

Giusy Versace/ Come se la caverà in Parlamento? (Ieri oggi italiani) : Giusy Versace, Come se la caverà in Parlamento con il partito di Forza Italia? Il suo impegno e la grande voglia di fare sono stati ben ripagati finalmente. (Ieri oggi italiani)(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Parlamento : Guerini - oggi è nata nuova maggioranza/Rpt : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – E’ nata una nuova maggioranza: **Salvini**-Di Maio con Berlusconi ruota di scorta…”. Lo dice Lorenzo Guerini parlando con i cronisti alla Camera. L'articolo Parlamento: Guerini, oggi è nata nuova maggioranza/Rpt sembra essere il primo su Meteo Web.

Parlamento - oggi si torna a votare. Alle 9 vertice del Centrodestra. E il M5S vira su Fraccaro : La svolta 5stelle arriva nella notte : a poche ore dall'assemblea dei gruppi congiunti, il Movimento lancia la candidatura di Riccardo Fraccaro alla presidenza della Camera. Salta quindi il nome di ...

Parlamento : Di Maio - oggi scheda bianca - mai dimenticare metodo : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Non possiamo che votare oggi scheda bianca. Non dobbiamo mai dimenticare il metodo”. Così Luigi Di Maio, a quanto si apprende, durante l’assemblea congiunta del M5S. L'articolo Parlamento: Di Maio, oggi scheda bianca, mai dimenticare metodo sembra essere il primo su Meteo Web.

Parlamento : assemblea M5S Camera - oggi incontri con partiti su presidenze : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Alle 11.30 si terrà all’auletta dei gruppi di Montecitorio la prima assemblea dei deputati M5S della XVIII Legislatura. Sono ben 227 gli eletti alla Camera nelle file dei 5 Stelle. Ad aprire la riunione, come ieri al Senato, sarà il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. Subito dopo la fine della riunione, a quanto si apprende, i due capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ...

Ecco gli ex grillini entrati in Parlamento : possibile appoggio a Salvini : Renato Brunetta ha sostenuto che sono in tanti coloro che sono pronti a “fare la fila” per sostenere il Governo