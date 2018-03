Parlamento | eletti i capigruppo

Preoccupazione dentro M5S - rinviata l'assemblea congiunta degli eletti in Parlamento : La prima assemblea congiunta degli eletti del Movimento 5 Stelle in Parlamento, convocata per oggi alle 13 a Montecitorio, è stata rinviata. Nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione.La riunione era convocata per sancire la candidatura alla Presidenza della Camera di Roberto Fico, ma la situazione è quantomai fluida e si è scelto per un rinvio. Il centrodestra ha chiesto un incontro congiunto di tutte le ...

Parlamento : foto e carta d’identità - da domani accoglienza per eletti/Adnkronos : Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Good morning Parlamento. Finalmente per deputati e senatori arriva il momento di varcare il portone di Montecitorio e Palazzo Madama. Da domani infatti, in vista delle sedute inaugurali, scattano le procedure di accoglienza e gli adempimenti di inizio legislatura. Si comincerà al Senato, a partire dalle 14.30. Gli eletti saranno accolti all’ingresso di piazza Madama dagli assistenti parlamentari che ...

Elezioni - il nuovo Parlamento : tutti i candidati eletti della 18esima legislatura : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

I nomi di tutti i parlamentari ‘famosi’ eletti in Parlamento Video : La XVIII legislatura deve ancora aprirsi ufficialmente, ma sono ormai noti i nomi di tutti o quasi i 945 #parlamentari eletti alla Camera o al Senato dopo le elezioni politiche del 4 marzo scorso [Video]. Tra le centinaia di rappresentanti delle diverse forze politiche italiane, ve ne sono moltissimi sconosciuti, soprattutto tra le file del M5S dopo il pieno di voti ottenuto nelle urne. Anche gli altri partiti però presentano diverse facce ...

Elezioni 2018 - boom di giovani e donne tra i neoeletti in Parlamento : Elezioni 2018, boom di giovani e donne tra i neoeletti in Parlamento L’età media alla Camera (44,33 anni) e al Senato (52,12) è la più bassa di sempre. Record di esordienti e principianti della politica Continua a leggere L'articolo Elezioni 2018, boom di giovani e donne tra i neoeletti in Parlamento proviene da NewsGo.

M5S - Di Maio gasa neoeletti : 'Saremo lampadina che illumina Parlamento' : A chi gli chiede se ci sia timore per l'inesperienza dei neoeletti, l'ex direttore di SkyTg24 Emilio Carelli - anche lui fra le new entry - replica: 'No, c'è una linea politica'. Quindi la promessa ...

In Parlamento i renziani in maggioranza : il 60% degli eletti Pd sono fedelissimi del segretario : Nella prossima legislatura, sia alla Camera che al Senato, il gruppo parlamentare del Pd sarà costituito per il 60% da fedelissimi di Matteo Renzi, confermando la prevedibile ipotesi uscita già quando vennero diffuse le liste dei candidati lo scorso gennaio.Continua a leggere

Di Maio ai neoeletti M5s : 'Noi una lampadina gialla in Parlamento' : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio all'assemblea dei neoeletti M5s in Parlamento. Il leader ...

Gli eletti M5S - Il Fatto : in Parlamento sbarcano avvocati - medici - militari. E ora i capi temono la loro 'autonomia' : Ma soprattutto è stato l'avvocato di Beppe Grillo, con cui ha collaborato anche per molti spettacoli teatrali. Però è stato anche per dieci anni tra i legali del Monte dei Paschi di Siena. Dettaglio ...

Elezioni 2018 - “in Parlamento solo un terzo degli eletti sono donne - ma sono di più rispetto a legislatura uscente” : Il Parlamento italiano è ancora lontano dalla parità di rappresentanza uomo-donna, ma i due rami che escono dalle urne del 4 marzo – dove erano in lista 4.327 donne su 9.529 candidati – disegnano una Camera e un Senato con oltre un terzo di elette donne. Nonostante i timori sulle possibilità di aggirare le quote previste dal Rosatellum, i primi dati segnalano quindi un numero di deputate e senatrici superiore rispetto a quelle ...